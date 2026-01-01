پخش زنده
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به اینکه بصیرت چراغی است که راه حق را روشن میکند گفت: ایستادگی و استقامت مردم در فتنه۸۸ واقعا مثال زدنی بودو کوتاهی مسئولین در حل مشکلات مردم قابل بخشش نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مردم قم در مجلس شضورای اسلامی امشب در ادامه سلسله برنامههای «۱۱شب،۱۱مسجد» که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد فاطمی منطقه نیروگاه برگزار شد گفت: همه افراد جامعه اگر از آنها سوال شود خود را با بصیرت میدانند و هرکدام ملاک خاصی برای بصیرت بیان میکنند، یکی بصیرت را در جوانی، یکی در پول و ثروت، یکی در تجربه، یکی در اطلاعات و دانستنی ها، یکی در جایگاه اجتماعی و یکی هم در پست و مقام میدانند، اما باید دانست بصیرت چیزی فراتر از همه اینهاست، ممکن است کسی سابقه انقلابی گری و یار امام بودن داشته باشد، اما امروزه کاملا ضد انقلاب و آرمانهای امام راحل ره باشد.
وی افزود: بصیرت چراغی است که راه حق را روشن میکند و تلفیقی از بسیاری از مسائل است، خیلی افراد دسترسی به بسیاری از اطلاعات و امکانات دارند، اما بویی از بصیرت و بینش نبردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ممتاز و بی نظیر رهبری معظم انقلاب در همه صحنهها تاکید کرد: در فتنه ۸۸ایستادگی و اقتدار رهبری معظم انقلاب و بصیرت افزایی ایشان نقش بسیار موثری در از بین بردن فتنه داشت و معظم له یک تنه جای بسیاری از خواص ایستادگی کردند، امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی از نداشتن چنین رهبر شجاع و مقاوم رنج میبرند و به این خاطر به راحتی در اختیار نظام سلطه قرار میگیرند.
وی گفت: ایستادگی و استقامت مردم ایران نیز واقعا مثال زدنی بود، اگر این مردم بصیر و مقاوم در صدر اسلام بودند اهل بیت علیهم السلام آنقدر آزار و اذیت نمیشدند.