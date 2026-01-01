پخش زنده
امروز: -
تازهترین آمار از حادثه آتشسوزی ویرانگر در مراسم جشن شب سال نو میلادی در یک مکان تفریحی در کران مونتانای سوئیس حاکی از ان است که بیش از چهل نفر تاکنون جان خود را از دست دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق گزارش پلیس سوئیس، حداقل ۴۰ نفر جان خود را از دست دادهاند و تقریباً ۱۱۵ نفر دیگر زخمی شدهاند که حال اکثر آنها وخیم است. بازرسان احتمال آتشسوزی عمدی را رد کردهاند اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری میکنند. اعلام شده است شناسایی قربانیان چند روز طول خواهد کشید.
فرمانده پلیس کانتون وله سوئیس شامگاه پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند که حال بسیاری از آنها وخیم است.
اعلام شده است که بازرسان این حادثه را به عنوان یک حادثه، نه یک حمله ترورییستی، بررسی میکنند.
آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور درباره آمار کشتهشدگان آتشسوزی در کران-مونتانای سوییس گفت حداقل ۴۷ نفر جان خود را از دست دادهاند.
روزنامه «لا رپوبلیکا» در این باره نوشت که بین ۱۲ تا ۱۵ شهروند ایتالیایی پس از آتشسوزی در بیمارستانهای سوئیس بستری شدهاند. شانزده ایتالیایی همچنان مفقود هستند.
به گفته مسئولان ذیربط سوئیس بسیاری از مجروحان در بیمارستانهای مختلف این کشور بستری شدهاند. مدیر بیمارستان دانشگاه لوزان میگوید تاکنون ۲۲ نفر مجروح در این بیمارستان بستری هستند. کلر شارمت به روزنامه سوئیسی «۲۴ ساعت» گفت که مجروحان این حادثه، بین ۱۶ تا ۲۶ سال سن دارند.
رئیس جمهور سوئیس، پس از بازدید از محل حادثه، همبستگی خود را با خانوادههای قربانیان این حادثه ابراز کرد و گفت: ما با خانوادههایی که در ترس مداوم از جان فرزندشان بسر میبرند، ابراز همدردی میکنیم. برخی از آنها در شرایط سختی در بیمارستان هستند. ما تمام تلاش خود را برای روشن شدن موضوع در اسرع وقت و به طور موثر انجام خواهیم داد. ما به همه کسانی که این فاجعه را تجربه کردهاند ابراز همدردی میکنیم و برای آنها دعا میکنیم.
گفته میشود والدین قربانیان این حادثه سعی کردند وارد محل حادثه شوند تا فرزندانشان را ببینند.
رئیس جمهور سوئیس میگوید: هنوز پدر و مادرهایی هستند که نمیدانند چه بلایی سر فرزندانشان آمده است.
فردریک گیسلر، فرمانده پلیس کانتون وله در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد ساعت ۱:۳۰ بامداد، دودی در این مکان تفریحی مشاهده شد و همزمان یک تماس اضطراری توسط پلیس دریافت شد. اولین گشتهای پلیس اندکی پس از آن رسیدند.
بیشتر مجروحان به شدت آسیب دیدهاند و دچار سوختگیهای شدید شدهاند. آنها با هواپیما به بیمارستانهای اطراف - از جمله برخی از بیمارستانهای خارج از کانتون وله، منتقل شدند، زیرا ظرفیت بیمارستانهای آنجا تکمیل شده بود. ماتیاس رینارد، رئیس شورای منطقهای، گفت که اکثر آنها به بیمارستان وله منتقل شدند که بخش مراقبتهای ویژه آن اکنون پر شده است. برخی از قربانیان سوختگی نیز به ژنو و زوریخ منتقل شدند. یک مرکز پشتیبانی برای بستگان و اعضای خانواده قربانیان این حادثه ایجاد شده است.
در نشست مطبوعاتی که شامگاه امروز برگزار شد مقامات پلیس سوئیس در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا بطریهای حاوی مواد آتشبازی کوچک علت آتشسوزی بودهاند؟ اعلام کردند که هنوز نمیتوانند چیزی را تأیید کنند. تحقیقات ادامه دارد.