فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه صلابت ملت ایران و نیروهای مسلح را نشان داد و در آینده نیز همینطور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که امروز (پنجشنبه) در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در ایران، عراق و در سایر بلاد اسلامی، تربیت انسانهای بزرگی همچون شهید حاجقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) ادامه داد: امثال این شهیدان عزیز جبهه اسلام را تربیت میکردند و امروز نیز روح مطهر آنها این حرکت را راهبری میکند و انشاءالله به سمت پیروزی میبرد.
وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی در این چند سالی که از پیروزی آن گذشته، مرحله به مرحله در فراز و نشیبهای مختلف مسیر پیروزی را طی کرده است و در دفاع مقدس ۱۲ روزه صلابت ملت ایران و نیروهای مسلح را نشان داد و در آینده نیز همینطور خواهد بود.