مراسم شب شعر و روایت به خطِ سلیمانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی شامگاه پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در مراسم "شب شعر و روایت به خطِ سلیمانی" در بیت‌الزهرای کرمان گفت: حاج قاسم سلیمانی از چهره‌هایی است که شعر درباره او، ادامه راه و مسیر وی است.

استاندار کرمان گفت : شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان ملی بود و فراتر از آن انسانی، فروتن و مردمی و اخلاق‌مدار که با زبان شعر می‌توان او را به خوبی معرفی کرد.

وی افزود: برگزاری شب شعر در آستانه سالگرد سردار دلها، ادای دِینِ فرهنگ و هنر کرمان‌ به فرزند رشید این دیار است.

قهرمانان ملی اگر بر زبان‌ ما جاری می‌شوند به خاطر همین ادبیات و شعر است.

با زبان ادبیات و هنر می‌توان به ماندگاری این نام‌ها و ایجاد الگوهای عملی از قهرمانان ملی برای نسل‌های آینده و امروز کمک کرد.