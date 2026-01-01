پخش زنده
استاندار کرمان گفت: تا شعر هست، نام امثال شهید سلیمانی در گلوی تاریخ خاموش نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی شامگاه پنجشنبه ۱۱ دیماه در مراسم "شب شعر و روایت به خطِ سلیمانی" در بیتالزهرای کرمان گفت: حاج قاسم سلیمانی از چهرههایی است که شعر درباره او، ادامه راه و مسیر وی است.
استاندار کرمان گفت : شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان ملی بود و فراتر از آن انسانی، فروتن و مردمی و اخلاقمدار که با زبان شعر میتوان او را به خوبی معرفی کرد.
وی افزود: برگزاری شب شعر در آستانه سالگرد سردار دلها، ادای دِینِ فرهنگ و هنر کرمان به فرزند رشید این دیار است.
قهرمانان ملی اگر بر زبان ما جاری میشوند به خاطر همین ادبیات و شعر است.
با زبان ادبیات و هنر میتوان به ماندگاری این نامها و ایجاد الگوهای عملی از قهرمانان ملی برای نسلهای آینده و امروز کمک کرد.