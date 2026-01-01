لایروبی رودخانه سالور در اسلامشهر
مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از آغاز عملیات لایروبی رودخانه سالور، یکی از شاخههای رودخانه کرج، در محدوده شهرک واوان خبر داد.
امین زارعی با اشاره به شکایات مردمی درباره آلودگی رودخانه سالور و معضلات ناشی از افزایش حشرات موزی در منطقه شهرک واوان، گفت: در پی این مطالبات مردمی، عملیات لایروبی رودخانه کرج در محدوده شهرستان اسلامشهر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون حدود دو کیلومتر از مسیر این رودخانه لایروبی شده است و اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، متأسفانه محدود و در حدود سه تا سه و نیم میلیارد تومان است و تلاش ما بر این است که با توجه به بودجه موجود، حداقل مسیر عبور آب بازگشایی شود تا از ایجاد مانداب و تجمع آب جلوگیری شود.
زارعی در پایان با تأکید بر نقش شهروندان و صنایع اطراف رودخانه اظهار کرد: از همشهریان و بهویژه واحدهای صنعتی مستقر در حاشیه رودخانه درخواست داریم از ورود فاضلاب و همچنین نخالهریزی در بستر و حریم رودخانه خودداری کنند تا شاهد تداوم مشکلات زیستمحیطی در این منطقه نباشیم.