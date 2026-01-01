مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از آغاز عملیات لایروبی رودخانه سالور، یکی از شاخه‌های رودخانه کرج، در محدوده شهرک واوان خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما، امین زارعی با اشاره به شکایات مردمی درباره آلودگی رودخانه سالور و معضلات ناشی از افزایش حشرات موزی در منطقه شهرک واوان، گفت: در پی این مطالبات مردمی، عملیات لایروبی رودخانه کرج در محدوده شهرستان اسلامشهر در دستور کار قرار گرفت. به گزارشامین زارعی با اشاره به شکایات مردمی درباره آلودگی رودخانه سالور و معضلات ناشی از افزایش حشرات موزی در منطقه شهرک واوان، گفت: در پی این مطالبات مردمی، عملیات لایروبی رودخانه کرج در محدوده شهرستان اسلامشهر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون حدود دو کیلومتر از مسیر این رودخانه لایروبی شده است و اعتباری که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، متأسفانه محدود و در حدود سه تا سه و نیم میلیارد تومان است و تلاش ما بر این است که با توجه به بودجه موجود، حداقل مسیر عبور آب بازگشایی شود تا از ایجاد مانداب و تجمع آب جلوگیری شود.

زارعی در پایان با تأکید بر نقش شهروندان و صنایع اطراف رودخانه اظهار کرد: از همشهریان و به‌ویژه واحدهای صنعتی مستقر در حاشیه رودخانه درخواست داریم از ورود فاضلاب و همچنین نخاله‌ریزی در بستر و حریم رودخانه خودداری کنند تا شاهد تداوم مشکلات زیست‌محیطی در این منطقه نباشیم.