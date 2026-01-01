به مناسبت ایام ولادت امام علی (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، رویداد استانی گرافیک ایرانمرد در بروجرد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد مجلسی، مربی رویداد ایرانمرد در بروجرد گفت: در این رویداد، طراحان و گرافیست‌های استان از جمله بروجرد با قلم و تصویر خود، حماسه‌ای جاودانه را خلق می‌کنند.

وی افزود: در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ ایثار، ولایت و مقاومت برگزار شد، ۳۵ هنرمند حوزه هنر‌های تجسمی از شهر‌های خرم آباد، ازنا و کوهدشت در بخش طراحی پوستر و تصویرسازی حضور دارند.