پخش زنده
امروز: -
به مناسبت ایام ولادت امام علی (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، رویداد استانی گرافیک ایرانمرد در بروجرد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد مجلسی، مربی رویداد ایرانمرد در بروجرد گفت: در این رویداد، طراحان و گرافیستهای استان از جمله بروجرد با قلم و تصویر خود، حماسهای جاودانه را خلق میکنند.
وی افزود: در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ ایثار، ولایت و مقاومت برگزار شد، ۳۵ هنرمند حوزه هنرهای تجسمی از شهرهای خرم آباد، ازنا و کوهدشت در بخش طراحی پوستر و تصویرسازی حضور دارند.