نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مشی و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی را حجتی روشن برای ولایتمداران دانست و گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد، این الگو‌ها راهگشا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد منان رئیسی، در مراسم یاد یاران به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش که در مسجد امام زین‌العابدین (ع) خیابان شهید دل آذر برگزار شد، با اشاره به شخصیت کم‌نظیر شهید سلیمانی گفت:شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی کم‌نظیر بود، نگاهی به زندگی و فعالیت‌های او نشان می‌دهد در هر دوره و هر شرایطی، حتی در سخت‌ترین موقعیت‌ها، می‌توان به‌گونه‌ای رفتار کرد که در پیشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) روسفید بود.

وی افزود: کسانی که با اخلاص، ایمان و عمل صالح حرکت می‌کنند، خدای متعال محبت آنها را در دل‌ها قرار می‌دهد و این محبت، به‌وضوح در تشییع پیکر مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی نمایان شد.

نماینده مردم قم در مجلس، مشی و سیره شهید آیت‌الله رئیسی و شهید حاج قاسم سلیمانی را حجتی روشن برای ولایتمداران دانست و تصریح کرد: به‌ویژه در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد، این الگو‌ها راهگشاست.