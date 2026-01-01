رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به شرایط جدید کشور، بر اهمیت تقویت همکاری‌های راهبردی میان رسانه ملی و حوزه علمیه قم تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های عظیم معرفتی حوزه، زمینه‌ساز ارتقای روایت‌گری، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های فکری جامعه در شرایط کنونی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما یه نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشست مشترک شورای معاونان رسانه ملی و مدیر و معاونان حوزه‌های علمیه با اشاره به شرایط جدید پس از جنگ ۱۲روزه، تأکید کرد: امروز کشور با یک موقعیت کاملاً متفاوت روبه‌روست و دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد سخت، بلافاصله وارد جنگی جدید در حوزه رسانه، فکر و هویت شده است.

وی افزود: در جریان جنگ سخت، زیرساخت‌های نظامی، هسته‌ای و حتی رسانه ملی هدف قرار گرفت، اما پس از پایان جنگ و شکست واقعی دشمن، حمله‌ای سازمان‌یافته علیه مبانی معرفتی، هویتی و عناصر فکری جامعه ایران آغاز شد. این حمله، نه یک موضع‌گیری سیاسی یا جناحی، بلکه تلاشی جدی برای «تغییر پارادایم» و تضعیف هویت اسلامی ـ ایرانی ملت ایران است.

رئیس رسانه ملی با یادآوری فرمایش رهبر انقلاب درباره نقش تعیین‌کننده روایت‌گری در پیروزی‌ها گفت: امروز پیش از آنکه ابزار‌های نظامی وارد میدان شوند، این رسانه و مدیریت افکار عمومی است که سرنوشت میدان را رقم می‌زند. هرگونه کندی در مسلح‌شدن رسانه به ابزار‌های فکری و معرفتی، به معنای افزایش آسیب‌پذیری فرهنگی جامعه است.

جبلی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه علمیه قم و مجموعه‌های برنامه‌ریزی سازمان صداوسیما، خواستار تسریع در اجرای اقدامات مشترک شد و تأکید کرد: دشمن راهبرد خود را تغییر نداده، بلکه تاکتیکش را عوض کرده و از مسیر تحریف، تخریب مبانی فکری، ترویج پدیده‌های ضدفرهنگی، باور‌های انحرافی و سبک زندگی غیر اسلامی وارد شده است، تهدیدی که هم رسانه ملی و هم حوزه علمیه را به‌طور هم‌زمان هدف قرار داده است. رسانه ملی با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود آماده است این سرمایه عظیم معرفتی را در حوزه علمیه در خدمت هدایت افکار عمومی و مقابله مؤثر با توطئه‌های دشمن به کار گیرد.

نقش تعیین‌کننده هم‌افزایی رسانه ملی و حوزه علمیه در هدایت افکار عمومی

آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه نیز با قدردانی از تلاش‌های مشترک حوزه علمیه قم و رسانه ملی، تأکید کرد: این همکاری، گام نخست در مسیری بلند و راهی طولانی است که با شوق و انگیزه موجود می‌تواند به تحولی جدی و جهشی معنادار در تعامل حوزه و رسانه ملی منجر شود.

وی افزود: امید می‌رود با تداوم این روحیه و تقویت هم‌افزایی‌ها، شاهد شکل‌گیری الگوی نوینی از همکاری مؤثر میان حوزه و رسانه ملی باشیم.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار عصر حاضر افزود: فرو ریختن مرز‌های اطلاعاتی، گسترش فضای مجازی، پیچیدگی تشخیص حق و باطل و ظهور پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، مدیریت فرهنگی و فکری جامعه را به‌مراتب دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، هر میزان همکاری و هم‌افزایی میان حوزه و رسانه ملی ضروری و حتی ناکافی است.

آیت‌الله اعرافی جنگ ۱۲روزه اخیر را یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب دانست و گفت: این رخداد، در کنار دستاورد‌ها و پیروزی‌ها، مخاطرات بزرگی نیز به همراه داشت و معادلات جدیدی را پیش‌روی انقلاب اسلامی قرار داد که نیازمند هوشیاری، سرعت عمل و تلاش مضاعف است.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه هر دو نهاد حوزه و رسانه ملی نیاز‌های متقابلی دارند، اظهار کرد: حوزه از ذخایر عظیم فقهی، کلامی، فلسفی، تفسیری و حدیثی برخوردار است و رسانه ملی نیز جایگاهی بی‌بدیل در جریان‌سازی، تولید فکر و گفتمان‌سازی دارد. پیوند این دو ظرفیت، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت افکار عمومی ایفا کند.

آیت‌الله اعرافی با قدردانی ویژه از نقش رسانه ملی در دوران دفاع مقدس ۱۲روزه گفت: عملکرد صداوسیما در این مقطع سخت و پیچیده، شایسته تحسین است و مورد تقدیر مراجع عظام تقلید، بزرگان حوزه و جامعه دینی قرار گرفته است.

وی در پایان بر ضرورت نهادینه‌شدن رویکرد رسانه‌ای در تمام بخش‌های حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: تجلی معارف اسلامی و اندیشه دینی در رسانه و فضای مجازی باید به یک راهبرد کلان تبدیل شود. همچنین لازم است برنامه‌ها با اولویت‌بندی مشخص دنبال شده و ثمرات این همکاری راهبردی هرچه سریع‌تر در جامعه نمایان شود.

این نشست مشترک با هدف هماهنگی جهت عملیاتی کردن توافقنامه همکاری‌های حوزه و رسانه ملی برگزار شد و معاونان دو نهاد به بیان نظرات خود در این زمینه و همچنین تبیین راهکار‌های تقویت تعاملات مشترک پرداختند.