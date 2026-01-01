پخش زنده
استاندار مازندران گفت گرامیداشت یاد پدران آسمانی و تکریم خانوادههای شهدا وظیفهای همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین سراسری «پدران آسمانی» با حضور خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان در مازندران برگزار شد.
استاندار مازندران گفت: پدران آسمانی با انتخاب راه شهادت، مسیر مردانگی و آزادگی را به ما آموختند و ما همواره بدهکار شهدا هستیم.
وی افزود: گفتن از پدران آسمانی در روز پدر کار سادهای نیست، چرا که پدر برای فرزندان شهدا یک خاطره ناتمام است.
استاندار مازندران گفت: شهدا با ایستادگی رفتند و فرزندان آنان با درک مسئولیت و صبوری بزرگ شدند و امروز ادامهدهنده راه ایستادگی پدران خود هستند.
وی افزود: اگر قرار است از مردانگی سخن گفته شود، باید گفت پدران شهید ایستادند و فرزندان شهدا تداوم همان ایستادگی هستند.
استاندار مازندران گفت: از هرگونه شعار پرهیز میکنم و با خضوع در برابر پدران آسمانی سر تعظیم فرود میآورم و یاد شهدا برای همیشه زنده است.
دبیر جشنواره پدران آسمانی نیز گفت: این مراسم همزمان با جشن میلاد حضرت علی علیه السلام و با حضور خانوادههای شهدا برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری برنامههایی مانند پدران آسمانی، ایجاد هماندیشی، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان فرزندان شهدا و خانوادههای آنان است.