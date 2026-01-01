به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مراسم قرعه‌کشی رشته ورزشی فوتبال چهارمین دوره المپیاد فرهنگی‌ ورزشی پرچم با حضور مسئولان، پیشکسوتان فوتبال و عوامل اجرایی این رویداد در تبریز برگزار و ترکیب گروه‌های مسابقات به‌ صورت رسمی مشخص شد.

این مراسم با حضور رحیم ملاحسینی فرمانده سازمان بسیج شهرداری و قائم‌مقام شورای برگزاری، زارعی دبیر المپیاد، رضا تقیون مدیرکل روابط عمومی هیات فوتبال استان، کاظم محمودی کارشناس و پیشکسوت باشگاه تراکتور تبریز، سالار فتحی‌زاده دبیر کمیته محلات هیات فوتبال استان و مدیران، مربیان و نمایندگان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده هر یک از گروه‌های مسابقات به نام مبارک شهدای والامقام اقتدار، یادآور حماسه‌آفرینی، ایثار و مقاومت در دفاع مقدس ۱۲ روزه مزین شد تا این رقابت‌ها در کنار شور ورزشی با عطر معنویت و فرهنگ پاسداشت شهدا همراه باشد.

مسابقات این دوره از روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه به‌ صورت همزمان در چندین زمین ورزشی برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها ۳۶ تیم در رده نونهالان، ۲۴ تیم در رده نوجوانان و ۱۶ تیم در رده جوانان حضور دارند و تیم‌ها در چارچوب ضوابط فنی و اجرایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در پایان مسابقات و با نظر کمیته فنی در هر رده سنی به سه بازیکن برتر به عنوان آقای گل (کفش طلایی)، سه دروازه‌بان برتر (دستکش طلایی) و سه مربی و مدیر تیم برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین تیم‌های اول تا سوم هر رده سنی احکام و جام قهرمانی دریافت خواهند کرد و تیم‌های اخلاق هر رده سنی نیز مفتخر به دریافت جام اخلاق خواهند شد.

مراسم اختتامیه چهارمین دوره المپیاد فرهنگی‌ ورزشی پرچم ۱۵ بهمن‌ماه همزمان با میلاد فرخنده حضرت ولیعصر (عج) در مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز برگزار خواهد شد.

در این نشست سرپرستان و مربیان تیم‌ها با قدردانی از حمایت‌ها و اهتمام ویژه شهردار تبریز و سازمان بسیج شهرداری در فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری المپیاد فرهنگی‌ ورزشی پرچم مراتب خرسندی و رضایت ورزشکاران رده‌های سنی پایه را از تحقق این رویداد ارزشمند و اثرگذار اعلام کردند.