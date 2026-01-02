پخش زنده
امروز: -
جشن مصرف بهینه انرژی در قالب طرح ملی «سبا» و با محوریت آموزش و فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در میان خانوادههای ایلامی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام گفت: طرح ملی سبا به صورت گسترده در بین دانش آموزان استان اجرا شده است.
ولیالله ناصری در جشن بزرگ مصرف بهینه انرژی برای کودکان و خانوادههای ایلامی که به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) در محل مجموعه ورزشی شهدای قلاویزان برگزار شد، اظهار کرد: تمرکز اصلی طرح سبا بر دو گروه دانشآموزان و بانوان است؛ تا از طریق آموزش در مدارس و پایگاههای محله، الگوی مصرف صحیح انرژی در جامعه نهادینه شود.
وی با بیان اینکه در بخش آموزش کودکان و دانشآموزان، برنامههای شاد و مفرح با محتوای آموزشی مشخص طراحی شده است؛ تا مفاهیم صرفهجویی در انرژی به شیوهای جذاب و اثرگذار منتقل شود، گفت: این طرح با همکاری معلمان، اساتید دانشگاه و سفیران سبا در مدارس سراسر استان در حال اجرا است.
ناصری در ادامه با بیان اینکه در حوزه بانوان نیز آموزشها از استانداری، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی آغاز شده است و با همکاری بسیج محلات و مساجد در سطح خانوادهها ادامه دارد، افزود: هدف این آموزشها ایجاد فرهنگ درست مصرف انرژی و کاهش هدررفت در بخش خانگی است.
بیش از ۸۰ درصد مشترکین برق در کشور را خانوارهای خانگی تشکیل میدهند؛ بنابرایـن کاهش مصرف انرژی از سوی مردم، نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی دارد و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.