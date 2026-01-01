رئیس رسانه ملی در دیدار با خانواده شهید مقاومت سیدامیرحسین فقهی، از شهدای دانشمند هسته‌ای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام، وی را «شهید پیشرفت و اقتدار» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در این دیدار با اشاره به مظلومیت این شهید بزرگوار گفت: شهید فقهی مظلومانه به شهادت رسید، او در میدان علم و پیشرفت کشور حضور داشت، نه در میدان نبرد نظامی.

وی با تأکید بر رسالت رسانه ملی در استمرار راه شهدا، گفت: صداوسیما با معرفی الگو‌های افتخارآمیز، وظیفه دارد از همه ظرفیت‌های خود برای تبیین ایثار و مجاهدت شهدای نظام اسلامی بهره گیرد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اهمیت ماندگاری یاد و سیره شهدا، رسالت رسانه ملی را تولید آثاری فاخر و غنی از زیست، منش و گفتار آنان برای انتقال این سرمایه معنوی به جامعه دانست.

در ادامه این دیدار، مادر شهید سیدامیرحسین فقهی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی فرزندش گفت: شهادت، مزد تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرزندم بود. او هیچ‌گاه به دنبال مطرح کردن خود نبود و همواره از شهرت دوری می‌کرد و دوست داشت گمنام بماند.

وی افزود: شهید فقهی در مکتب شهید دکتر شهریاری رشد کرد و در فعالیت‌های هسته‌ای به نبوغ و بالندگی رسید. اگرچه زندگی آرام و خاموشی داشت، اما رفتنش طوفانی به پا کرد و ملتی را به حرکت و جوشش درآورد. این فقدان برای ما بسیار سخت بود، اما با شهادتش به آرامش رسیدیم و او نیز به آرزوی دیرینه خود دست یافت.