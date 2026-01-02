پخش زنده
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هدف ارتقای ایمنی اجزای غیرسازهای، وبینار تخصصی معرفی نگهدارندههای مدولار تاسیسات و لرزهگیرهای مکانیکی را بهصورت آنلاین برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ وبینار تخصصی «معرفی نگهدارندههای مدولار تاسیسات و لرزهگیرهای مکانیکی» را برگزار خواهد کرد.
این وبینار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بهصورت برخط برگزار میشود و کارشناسان تخصصی مرکز در آن حضور خواهند داشت.
در این نشست، مباحثی از جمله معرفی انواع نگهدارندههای مدولار تاسیسات و نکات طراحی و اجرای آنها ارائه میشود.
همچنین انواع لرزهگیرهای مکانیکی و اصول طراحی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اهمیت اجزای غیرسازهای در ایمنی ساختمانها از دیگر محورهای اصلی این برنامه آموزشی است.
در این وبینار تفاوت نگهدارندههای ثقلی و لرزهای و کاربرد آنها تشریح میشود.
بررسی نگهدارندههای خطوط اسپرینکلر و تفاوت آن با سایر تاسیسات نیز در دستور کار قرار دارد.
این رویداد آموزشی ویژه مهندسان، مشاوران و پیمانکاران حوزه عمران و مکانیک برگزار میشود.