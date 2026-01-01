استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
سلامت یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سلامت یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور است گفت: تامین سلامت تنها با حضور فعال همه اجزای نظام سلامت و مشارکت اجتماعی به نتیجه میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین اهدای احکام دادیاران انتظامی نظام پزشکی آذربایجان شرقی اظهار کرد:سلامت در کنار امنیت از نعمتهای مجهول الهی است که دوام، قوام و وفاق اجتماعی بر پایه آن شکل میگیرد و همه ما در قبال صیانت از آن مسئولیت و رسالت مشترک داریم.
وی با بیان اینکه دولت برای کارهای کوچک بزرگ و برای کارهای بزرگ کوچک است افزود: تامین سلامت یکی از ماموریتهای بزرگ حاکمیتی است که تنها با حضور فعال همه اجزای نظام سلامت از جمله جامعه پزشکی، نظام پزشکی، نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین مشارکت اجتماعی به نتیجه میرسد.
استاندار آذربایجان شرقی نقش نظام پزشکی را دوگانه دانست و تصریح کرد:نظام پزشکی به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی هم مسئول حفظ شان و منزلت حرفه پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است و هم وظیفه حمایت از حقوق بیماران و پیشگیری از مداخلات غیرحرفهای را بر عهده دارد.
سرمست با اشاره به نقش محوری دادیاران انتظامی نظام پزشکی گفت: دادیاران انتظامی در تحقق عدالت حرفهای نقش کلیدی دارند و با ایجاد تعادل میان حقوق بیمار و پزشک، از یک سو امنیت شغلی و حیثیت حرفهای پزشکان و از سوی دیگر حقوق بیماران را صیانت میکنند امری که زمینه ساز اعتماد عمومی و اعتدال اجتماعی است.
وی اخلاق پزشکی را ستون اصلی اعتماد اجتماعی دانست و افزود:نقش دادیاران انتظامی صرفاً نظارتی نیست بلکه وظیفه ترویج اخلاق حرفهای و فرهنگ سازی در نظام سلامت را نیز بر عهده دارند.
وی ادامه داد: یکی از اولویتهای مدیریت استان قدردانی از جامعه پزشکی و انتقال این پیام به جامعه است که پزشکان استان با تعهد، اخلاق حرفهای و رعایت عدالت در مسیر تامین سلامت مردم تلاش میکنند.
سرمست بر ضرورت همافزایی میان جامعه پزشکی، دادیاران انتظامی و مدیریت استان تاکید کرد و افزود: در کنار مطالبات صنفی جامعه پزشکی، فراهم سازی زیرساختهای لازم در حوزه سلامت به ویژه در سطح شمال غرب کشور از اولویتهای جدی مدیریت استان است.
وی به نقش خیرین سلامت اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین در پروژههایی نظیر بیمارستان جامع سرطان ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای خدمات سلامت در استان است و تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان میتواند نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم شمال غرب کشور داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:مدیریت استان بر تعامل سازنده با تشکلهای صنفی و تخصصی از جمله نظام پزشکی تاکید دارد و این تشکلها علاوه بر پیگیری مطالبات حرفهای به عنوان یکی از ارکان تصمیم سازی استان نقش آفرینی میکنند و امیدواریم با همفکری و همکاری متقابل اهداف توسعهای استان در حوزه سلامت با موفقیت محقق شود.