جلسه شورای تات جنوب کرمان با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۴ جلسه شورای تات با حضور غلامرضا گلمحمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، محمدپور مسئول امور استانها در سازمان تات، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و معاونین سازمان، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، مدیر امور عشایر جنوب کرمان، مدیران ستادی و روسای بخشهای تحقیقات مرکز تحقیقات با هدف بررسی اقدامات تحقیقاتی بخش کشاورزی منطقه جنوب کرمان در محل حوزه ریاست برگزار شد.
فرود سالاری در این نشست با تأکید بر نقش محوری کشاورزی در معیشت و هویت مردم جنوب کرمان اظهار کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر آبی و خسارات ناشی از آفات، حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان و علمی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. وی افزود: همافزایی بخش تحقیقات در کنار بخش اجرا برای مقابله با چالشهای پیشروی کشاورزی اهمیت ویژهای دارد و باید فعالیتها در این حوزه تقویت شود.
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به تأثیر دانش و یافتههای تحقیقاتی در بخش کشاورزی گفت: علیرغم مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و تغییر کیفیت آب و خاک، با تکیه بر نفوذ دانش فنی و نتایج تحقیقات، سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود.
در ادامه این جلسه، اقدامات تحقیقاتی، پژوهشی و ترویجی انجامشده در منطقه، همچنین برنامههای مبارزه با آفات مهم از جمله سرخرطومی حنایی، مگس میوه و بیماری زوال مرکبات توسط معاون تولیدات گیاهی سازمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.