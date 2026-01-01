به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار کرد: نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور با حضور مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در پژوهش‌سرای فارابی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز وآغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این مدرسه ذیل قطب کشوری رباتیک و هوش مصنوعی فعالیت خواهد کرد، افزود: این مدرسه با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی، راه‌اندازی شده است و تقویت مهارت‌های قرن بیست‌ویکم و هم‌افزایی میان آموزش رسمی و فعالیت‌های پژوهش‌محور را دنبال می‌کند.

علی‌فر با تاکید بر لزوم بهره‌مندی حداکثری دانش‌آموزان از ظرفیت‌های علمی و آموزشی این مرکز، گفت: فعالیت مدرسه هوش مصنوعی مکمل آموزش‌های نظری مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه توانمندسازی دانش‌آموزان و ارتقای مهارت‌های فناورانه نسل آینده از اهداف این مدرسه است، بیان کرد: راه‌اندازی نخستین مدرسه هوش مصنوعی اقدامی راهبردی برای تحقق سیاست‌های کلان تحول در نظام تعلیم و تربیت و توسعه زیرساخت‌های نوین آموزشی است.