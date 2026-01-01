معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از برگزاری نخستین جلسه فنی هیأت‌های ایرانی و عراقی به‌منظور آغاز تردد ناوگان ترانزیتی از مرز چذابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به تخصیص کد ترانزیتی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در مرز چذابه اظهار کرد: نخستین جلسه فنی مشترک میان هیأت‌های ایرانی و عراقی با هدف تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، هیأت عراقی ضمن استقبال از اقدامات انجام‌شده، آمادگی خود را برای پذیرش ناوگان ترانزیتی اعلام کرد و مقرر شد عملیات تست ران نخستین ورود ناوگان ترانزیتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده انجام شود.