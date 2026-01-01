پخش زنده
ساکنان و گردشگران کیش با حضور در مجموعه فرهنگی تفریحی آوای خلیج فارس فرا رسیدن میلاد حضرت علی (ع) را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حدادیان در جشن میلاد حضرت علی (ع) مولودی خوانی کرد و گروه همخوانی نورالساجدین نیز به اجرای برنامه پرداخت.
محمد معتمدی نیز در این ویژه برنامه آثار خود را اجرا کرد.
ستاد برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) اعلام کرد: در مراسم جشن ۱۲ هدیه ۵ میلیون تومانی به شرکت کنندگانی که اسامی آنها مزین به القاب حضرت علی (ع) باشد اهدا میکند و سه هدیه ۱۵ میلیون تومانی نیز ویژه خانوادههای شرکت کننده در مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) است.