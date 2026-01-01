به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حدادیان در جشن میلاد حضرت علی (ع) مولودی خوانی کرد و گروه همخوانی نورالساجدین نیز به اجرای برنامه پرداخت.

محمد معتمدی نیز در این ویژه برنامه آثار خود را اجرا کرد.

ستاد برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) اعلام کرد: در مراسم جشن ۱۲ هدیه ۵ میلیون تومانی به شرکت کنندگانی که اسامی آنها مزین به القاب حضرت علی (ع) باشد اهدا می‌کند و سه هدیه ۱۵ میلیون تومانی نیز ویژه خانواده‌های شرکت کننده در مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) است.