استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه خانواده‌های معظم شهدا فرزندان خود را در راه حق و نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردند گفت:خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین بزرگداشت روز پدر که با حضور پدران شهدای والا مقام در سپاه عاشورا برگزار شد با گرامیداشت مقام پدر و تجلیل از خانواده‌های شهدا با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: رمز محبوبیت این شهید بزرگوار در صداقت، شجاعت و شفافیتی بود که ریشه در سیره و آموزه‌های حضرت علی (ع) داشت.

سرمست با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که در این شرایط باید متحد باشیم و از دولت حمایت کنیم باید به صورت عملی محقق شود تا اجازه ندهیم برنامه‌های دشمن برای دلسرد و ناامید کردن مردم به نتیجه برسد.

وی با اشاره به حوادث اخیر افزود:در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه استان آذربایجان شرقی ۷۵ بار مورد تعرض قرار گرفت اما هوشیاری، مقاومت و آگاهی مردم جلوه‌ای روشن از اتحاد و پشتیبانی عمومی را به نمایش گذاشت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت:هوشیاری، زمان شناسی و آگاهی مردم استان به ویژه بازاریان تبریز شایسته قدردانی است.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به توان داخلی خود تکیه کنیم و با حفظ انسجام و همدلی دوام و قوام کشور را تضمین کنیم.