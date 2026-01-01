به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام صداقت در تشریح جزئیات برگزاری اعتکاف ایام‌البیض ماه مبارک رجب اظهار کرد: اعتکاف امسال در روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب همانند سال‌های گذشته در مساجد استان برگزار می‌شود و در این راستا بیش از ۳۰۷ مسجد برای میزبانی از معتکفان مهیا شده‌اند.

وی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تعداد مساجد میزبان نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر در اعتکاف‌های استان شرکت کردند و امسال با توجه به ادامه روند ثبت‌نام‌ها، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ هزار نفر در این مراسم معنوی حضور یابند که تاکنون حدود ۳۵ هزار نفر نام‌نویسی کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه اعتکاف دانش‌آموزی امسال نیز با استقبال گسترده‌ای همراه بوده است، گفت: سال گذشته حدود ۱۷ هزار دانش‌آموز در اعتکاف شرکت داشتند، اما امسال این آمار به حدود ۲۲ هزار نفر رسیده که حاصل همکاری خوب اداره‌کل آموزش و پرورش استان و تسهیل شرایط حضور دانش‌آموزان در مساجد است.

صداقت با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان بیان کرد: سال گذشته ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان را خواهران و ۳۷ درصد را برادران تشکیل می‌دادند و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این نسبت تقریباً بدون تغییر باقی بماند.

وی زمان آغاز پذیرش معتکفان را این‌گونه تشریح کرد: مساجد از جمعه‌شب آماده پذیرایی از معتکفان هستند؛ اعتکاف دانش‌آموزی از غروب جمعه آغاز می‌شود و اعتکاف عمومی و بزرگسالان نیز از نیمه‌شب جمعه شروع شده و تا شامگاه دوشنبه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد همچنین از حضور اساتید و سخنرانان برجسته‌ای از قم و تهران در مراسم اعتکاف امسال خبر داد و افزود: یکی از اتفاقات خوب امسال، اجرای محتوای واحد اعتکاف دانش‌آموزی با محوریت قرآن کریم و طرح «زندگی با آیه‌ها» است که با هدف انس بیشتر نوجوانان با آیات قرآن، همراه با برنامه‌ها و مسابقات متنوع اجرا می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این فرصت معنوی موجب تقویت ارتباط نوجوانان و عموم مردم با مسجد و قرآن شده و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی آنان جاری و ماندگار باشد.