به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داریوش پناهی‌زاده مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و دکتر هدایت‌الله عبدی زاده مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان حضور داشتند و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان قرار گرفتند.

رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در بخش‌های مختلف این درمانگاه، ضمن ابراز ارزشمند بودن خدمات ارائه‌شده به مردم این شهرستان، با توجه به محرومیت شدید منطقه بر لزوم توجه ویژه سازمان تأمین اجتماعی به ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی در شادگان تأکید کردند.

در این بازدید، دکتر خنیفر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، مدیران کل تعاون کار و رفاه، تامین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و مدیریت بانک رفاه کارگران و جمعی از مسئولان شهری نیز حضور داشتند. نماینده مردم شادگان با اشاره به نیاز‌های درمانی منطقه، خواستار ۲۴ ساعته شدن داروخانه درمانگاه و به‌کارگیری پزشکان متخصص بیشتر در این مرکز شد.

در ادامه، دکتر پناهی‌زاده در خصوص نحوه و گستره خدمات دارویی و درمانی این مرکز توضیحاتی ارائه کرد و در راستای ارتقای خدمات تشخیصی، قول مساعد جهت صدور مجوز خرید دو دستگاه آزمایشگاهی شامل دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی و دستگاه HbA۱c (تشخیص قند سه ماهه) برای تجهیز آزمایشگاه درمانگاه تأمین اجتماعی شادگان را داد و بر عزم سازمان به استفاده بهینه از سرمایه گذاری در راستای افرایش بهره وری و رضایت بیمه شدگان تاکید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات، ظرفیت‌ها و نیاز‌های درمانی منطقه و در راستای بهبود سطح خدمات سلامت برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی انجام شد.