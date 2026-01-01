در آستانه ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر بازار اصفهان و کسبه این شهر پر جنب و جوش بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اصفهان ؛ با نزدیک شدن به روز پدر جنب و جوش مردم در بازار هم بیشتر شده است.

خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان با حضور در میان مردم و‌کسبه در آستانه میلاد امام علی علیه السلام با آنها گفتگو‌کرد و حال و روزشان را جویا شد.

مردم به خبرنگار ما می گفتند قدرشناسی خصلت ما ایرانی‌هاست.

به گفته محمد حسین مامن پوش کسبه در این شرایط اقتصادی و گرانی ها هوای مردم رو داشتند.

البته در این بین مردم حرفهایی داشتن که باید شنیده شود.

گزارش حال و هوای بازار در آستانه روز پدر را اینجا ببینید.