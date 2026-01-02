پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه به وضعیت آمادگیهای دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: آمادگی دفاعی کشور نسبت به قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه به مراتب بهتر شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام حاجی صادقی در ابتدای سخنان خود، به توصیهای از امام خمینی (ره) اشاره کرد و ماههای رجب، شعبان و رمضان را یک «فصل سیار» و ارزشمندترین فرصت دانست.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأکید کرد: اولین توصیه من این است که فرصتها را غنیمت بشمارید. مواظب باشید این فرصتها از دست نرود؛ حتی شهدا و اولیای الهی نیز آرزو میکردند فرصتی دیگر برای عبادت داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیش از جهاد تبیین برای دیگران، باید خودمان مجهز باشیم، مسیر کسب محتوا و بصیرت ناب را در بندگی و تقوا دانست و به آیه قرآن کریم استناد کرد: خداوند متعال میفرماید همیشه جبهه شیطان به مؤمنین حمله میکند. همیشه اینگونه فکر نکنید که حمله دشمن متوقف شده است. شیطان قسم خورده است که هم شیاطین انس و هم شیاطین جن به مقابله با ما بپردازند.
حجتالاسلام حاجی صادقی افزود: شرط اول مقابله با دشمن، متوجه بودن به حمله اوست. کسانی که اهل بصیرتاند، متوجه این حمله میشوند.
وی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، او را مثال بارز بصیرت دانست و بیان کرد: حاج قاسم تنها با مطالعه و تلاش به جایگاه نرسید؛ خدا او را حاج قاسم کرد. بخشی از زندگی ایشان که ما ندیدهایم، گریههای او، ارادتش به حضرت زهرا (س)، توسلهایش بود. حاج قاسم خودش را برای خدا و ولایت میخواست.
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دوم سخنانش، به تحلیل جبهه استکبار در برابر جبهه انقلاب اسلامی از منظر معارف دینی پرداخت و گفت: این یک قانون الهی است که در قرآن نیز بیان شده است: هرگز جبهه کفر و جبهه باطل نتوانسته است جبهه حق را شکست دهد. این تقابل همیشه وجود داشته و خواهد داشت؛ زیرا اگر این جنگ نباشد، عالم به کمال نمیرسد.
وی ادامه داد: در این جنگ است که انسانها جوهر خود را نشان میدهند و مردان و زنان حسینی از دیگران جدا میشوند. قرآن کریم سنت امتحان را بیان میکند که مهمترین ماده امتحانی خداوند، مبارزه کربلاست و این انقلاب اسلامی نیز آزمون بزرگ الهی است.
حجتالاسلام حاجی صادقی با استناد به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در ایام شهادت امام رضا (ع)، علت محوری دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی را بیان کرد: علت دشمنی آنها نه انرژی هستهای است، نه حقوق بشر و نه زن؛ علت اصلی این است که شما (ملت ایران) تحت فرمان خدا هستید. اگر شما زنده بمانید و انقلاب زنده بماند، این امر محض دین ماست.
نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: آنها میدانند اگر شما زنده بمانید، این بیداری دینی، مرگ تدریجی آنهاست.
وی به فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: نصرت الهی در نهم دی ماه، عملیات طراحیشده استکبار را که برای نابودی نظام تدارک دیده بودند، ناکام گذاشت. نباید فراموش کنیم که دشمنان، انقلاب اسلامی را عامل مرگ تدریجی خود میدانند و هر روز در حال عملیات علیه آن هستند.
حجتالاسلام حاجی صادقی با اشاره به شکست سنگین عملیات نظامی دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: دشمن در عملیات دوازده روزه شکست بیسابقهای خورد. علیرغم اینکه آنها با حساب و کتاب، با طراحی دقیق، و با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و عدم امکان مدیریت بحران توسط رهبری وارد شدند، اما خداوند نصرت داد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، مهمترین خطر جدید را اینگونه تبیین کرد: امروز ما یک جبهه وسیع تبلیغاتی و معنوی داریم. دشمن فهمید که اگر بخواهد موفق شود، باید مرزهای فکری را جابجا کند. هدف دشمن در کشور ما، محو کردن آثار، شعائر و مفاهیم انقلابی است. هدف این است که مردم را به تدریج از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب و از یادگاران امام (ره) منصرف کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه حوزه علمیه قم به عنوان مرکز بصیرت، خطاب به حاضران گفت: دشمن، معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی را هدف قرار داده است. آیا حوزه علمیه بیش از همه نباید به این عنایت کند؟ شما باید دیدهبان هوشیار باشید، زیرا رهبری مدام در حال هشدار دادن به ما است، اما خطر این است که مردم از یاد شهدا، امام و اهداف انقلاب فاصله بگیرند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سلسله مباحث خود، با تأکید بر عمق جنگ شناختی امروز، تحقق پیروزی نهایی را منوط به حفظ “اراده ملت” دانست و با استناد به آیات قرآن و سیره کربلا، جهاد اصلی را تقویت امید و جلوگیری از نفوذ دشمن در عقاید مردم خواند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، وی به وضعیت آمادگیهای دفاعی کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: علیرغم تجاوزات دشمن، آمادگی دفاعی کشور نسبت به قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه به مراتب بهتر شده است؛ آسیبشناسیها انجام شده و روحیه جهادی بالاست. مهمترین مانع رژیم صهیونی برای حمله، نبود زمینه داخلی است، زیرا میداند که بدون زمینه مردمی، حمله برایش گران تمام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به دغدغههای معیشتی و مسئله حجاب، این اشکالات را تأیید کرد، اما هشدار داد که نباید اجازه داد این مسائل، به بهای تضعیف انسجام مقدس جبهه تمام شود.
حجتالاسلام حاجی صادقی تأکید کرد: ناهنجاریها و فسادها، نشاندهنده عملکرد ضعیف برخی مدیران است، اما باید مراقب بود که اینها به سکوی پرتاب دشمن تبدیل نشوند. برخورد با ناهنجاریها باید همزمان با زبان هدایتی (رحمانی) و قاطعیت (موسیوار) در جایی که لازم است، صورت پذیرد.
وی با اشاره به تفسیر آیات سوره آل عمران (آیات ۱۳۹ به بعد)، شکست واقعی دشمن را در گرو عدم شکست اراده ملت دانست و اظهار داشت: جنگ امروز، جنگ شناختی است و دشمن تمام تلاش خود را میکند تا انسجام و اتحاد مقدس ما را از بین ببرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نشست که با حضور هیئتهای اندیشهورزی برگزار شد، بر لزوم فهم مصادیق جنگ فکری تأکید کرد و گفت: ما در جنگی پیروز هستیم که اراده ما نشکند. به خدا قسم، با تمام وجود میگویم نقشه اصلی دشمن این است که اگر توانستید امت را از ولایت فقیه جدا کنید، راحت شکست میخورید.