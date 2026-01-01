پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از کشف ۳ تن مواد غذایی فاسد در شرکتهای پخش مواد غذایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله مردانی با اشاره به کشف و توقیف ۳ تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته از شرکتهای پخش مواد غذایی در این منطقه توسط کارشناسان بهداشت محیط، گفت: این محموله طی بازرسیهای مستمر و هدفمند کارشناسان بهداشت محیط از مراکز نگهداری و توزیع مواد غذایی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: مواد غذایی کشف شده به دلیل پایان تاریخ مصرف و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی، قابلیت مصرف نداشته و تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان بهشمار میرفت.
مردانی تصریح کرد: پس از کشف این مواد غذایی، اقدامات قانونی لازم از جمله توقیف کامل محموله و انجام مراحل قانونی و نمونهبرداریهای موردنیاز صورت گرفت و این اقلام با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، تحت نظارت مراجع ذیصلاح معدوم خواهد شد تا از ورود آنها به چرخه مصرف جلوگیری شود.
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با تأکید بر اولویت حفظ سلامت عمومی جامعه، اظهار داشت: نظارتهای بهداشتی بدون اغماض ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف، سودجویی و اقدام تهدیدکننده سلامت مردم، برخورد قانونی و قاطع انجام میشود.
وی تاکید کرد: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.