به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود مرادی در جریان بازدید از نیروگاه رامین اهواز، تسریع در اجرای پروژه‌های تعمیراتی و رفع محدودیت‌های تولید را از مهم‌ترین رویکرد‌های راهبردی صنعت برق حرارتی در راستای ارتقای سطح آمادگی تولید برق برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ عنوان کرد.

وی در این بازدید ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده به‌منظور تأمین پایدار انرژی برق در این نیروگاه بخاری، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های تعمیراتی و برنامه‌های اجرایی در دست اقدام نیروگاه رامین اهواز را مورد بررسی دقیق قرار داد و بر رفع چالش‌ها و تسریع اجرای این پروژه‌ها تاکید کرد.

مرادی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه، اجرای همزمان چندین پروژه تعمیراتی در نیروگاه رامین با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر رفع محدودیت‌های تولید را، نمونه‌ای بارز از عزم جدی صنعت برق حرارتی کشور برای پایداری تولید و تأمین انرژی حیاتی برق در ایام اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ برشمرد.

گفتنی است؛ نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه بخاری کشور، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تأمین برق مورد نیاز استان خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می‌کند.