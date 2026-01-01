به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ حبیب آبراهه با اعلام اینکه ساعتی پیش به جهت بارش برف در اتوبان تبریز - زنجان و کولاک شدید در گردنه آتاجان امکان تردد در این اتوبان غیرممکن بود و با هدف ایمنی سفر و سلامت رانندگان و مسافران این مسیر بسته شد گفت:در زمان حاضر مسیر بازگشایی شده است و امکان تردد خودرو‌ها وجود دارد.

سرهنگ آبراهه در عین حال به هموطنان توصیه کرد سفر‌های ضروری خود را از جاده قدیم تبریز - میانه انجام دهند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده‌های استان و شرایط برف و کولاک در گردنه ها از رانندگان خواست قبل از سفر نسبت به سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو مطمئن شده و به همراه خود پوشاک گرم و غذای کنسرو شده، زنجیر چرخ و سوخت کافی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:رانندگان برای پیشگیری از حوادث ناگوار ضمن حرکت با سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت و از شتاب و تغییر جهت ناگهانی پرهیز و قبل از سفر وضعیت جاده‌ها را از شماره تلفن ۱۱۰ و تلفن گویای ۱۲۰ راهور و ۱۴۱ امداد جاده‌ای استعلام کنند.