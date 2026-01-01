پخش زنده
رئیس رسانه ملی در دیدار با خانواده شهید مقاومت سیدامیرحسین فقهی، از شهدای دانشمند هستهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام، وی را «شهید پیشرفت و اقتدار» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیمان جبلی در این دیدار با اشاره به مظلومیت این شهید بزرگوار گفت: شهید فقهی مظلومانه به شهادت رسید، او در میدان علم و پیشرفت کشور نه در میدان نبرد نظامی حضور داشت.
وی با تأکید بر رسالت رسانه ملی در استمرار راه شهدا، گفت: صداوسیما با معرفی الگوهای افتخارآمیز، وظیفه دارد از همه ظرفیتهای خود برای تبیین ایثار و مجاهدت شهدای نظام اسلامی بهره گیرد.
رئیس رسانه ملی با اشاره به اهمیت ماندگاری یاد و سیره شهدا، رسالت رسانه ملی را تولید آثاری فاخر و غنی از زیست، منش و گفتار آنان برای انتقال این سرمایه معنوی به جامعه دانست.
در ادامه این دیدار، مادر شهید سیدامیرحسین فقهی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی فرزندش گفت: شهادت، مزد تلاشها و مجاهدتهای فرزندم بود. او هیچگاه به دنبال مطرح کردن خود نبود و همواره از شهرت دوری میکرد و دوست داشت گمنام بماند.