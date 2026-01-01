بارش برف و باران در روزهای اخیر خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان استان را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی بارش برف از روز اول زمستان به کشاورزان سال پُرباری را نوید می‌دهد؛ آن هم برای استانی که به قطب کشاورزی و دامداری معروف است و بخش عمده اقتصادش در دست این قشر تلاشگر است. خبرنگار صداوسيما، روایتگر بخشی از این شادمانی ها شد.

کشاورزان، رفع قسمتی از کمبود آب تابستان، برطرف شدن آلودگی هوا، جوشیدن چشمه ها و قنات ها، جلوگیری از خشکسالی و رونق اقتصادی را از برکات این نعمت الهی برشمردند.

این تلاشگران عرصه کشاورزی دست به دعا شدند و از درگاه ایزد منان خواستار بارش های بیشمار نزولات آسمانی برای کل سال شدند.