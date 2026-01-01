اتاق اصناف ایلام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اجازه نخواهیم داد؛ خواسته‌های به‌حق صنفی به دستاویزی برای جریان‌های فرصت‌طلب و برهم زدن نظم بازار و آسیب به روند تولید و اشتغال تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اتاق اصناف ایلام در بیانیه‌ای با تأکید بر این که فشار تورم و فراز و فرود نرخ ارز بیش از همه بر دوش کاسبان و بازاریان سنگینی می‌کند، اعلام کرد که پیگیری نیاز‌های صنفی تنها از مسیر قانون نتیجه می‌دهد و اجازه نخواهیم داد این خواسته‌ها به ابزاری برای اخلال در امنیت بازار و سوءاستفاده فرصت‌طلبان تبدیل شود.

در این بیانیه آمده است: اصناف و فعالان اقتصادی به عنوان ستون‌های اصلی تأمین معاش مردم، نخستین گروهی هستند که تازیانه بی‌ثباتی‌های پولی و مالی را بر پیکر خود حس می‌کنند. در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها و بالا و پایین شدن مداوم نرخ ارز، چرخه عادی داد و ستد را کُند کرده و قدرت خرید شهروندان و فروشندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

این نهاد صنفی در ادامه با درک شرایط دشوار معیشتی مردم و همکاران خود، بر لزوم «تصمیم‌سازی فوری و کارشناسی» برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد و افزود: استمرار فعالیت سالم و منظم بازار، نیازمند برنامه‌های پایدار، هماهنگ و واقع‌بینانه در حوزه اقتصاد است تا ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای کسب و کار بازگردد.

اتاق اصناف ایلام در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن ترسیم خط‌مشی پیگیری‌های صنفی، تصریح کرد: طرح گلایه‌ها و نیاز‌های اقتصادی زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که در چارچوب قانون، با رویکردی عقلانی و از مسیر گفت‌وجو با متولیان امر دنبال شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است: بازار ایلام همواره پایبندی خود را به آرامش و منافع عمومی نشان داده است، از این رو با قاطعیت اعلام می‌کنیم که اجازه نخواهیم داد خواسته‌های به‌حق صنفی به دستاویزی برای جریان‌های فرصت‌طلب جهت برهم زدن نظم بازار و آسیب به روند تولید و اشتغال تبدیل شود.

در پایان این بیانیه آمده است: اتاق اصناف ضمن حمایت قاطع از پیگیری منطقی و قانونی خواسته‌های بازاریان، حفظ ثبات، اعتماد عمومی و آرامش فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط هرگونه گشایش و توسعه اقتصادی در استان می‌داند.