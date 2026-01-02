اعزام ماشین آلات برف روبی به سقز
فرماندار سقز: در پی بارشهای سنگین اخیر و با توجه به ضرورت تسریع در عملیات برفروبی، ماشینآلاتی از خارج از استان به شهرستان سقز اعزام و مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرستان، نعمانی افزود: دو دستگاه لودر از استانهای قزوین و همدان و یک دستگاه برفخور بههمراه یک دستگاه کمرشکن از استان تهران، در محورهای مواصلاتی تحت پوشش اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سقز مستقر و در حال ارائه خدمات هستند.
وی افزود: همچنین به منظور تقویت پشتیبانی عملیات، یک دستگاه بولدوزر از شهرستان کامیاران و یک دستگاه برفخور از شهرستان دهگلان به سقز اعزام و در چرخه عملیات برفروبی قرار گرفتهاند.
فرماندار سقز با اشاره به ظرفیتهای داخلی شهرستان گفت: علاوه بر این، یک دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر از بنیاد مسکن، یک دستگاه بولدوزر از شهرداری سقز و چهار دستگاه لودر از سوی پیمانکاران شهرستان بهصورت فعال در عملیات برفروبی، بازگشایی مسیرها و مدیریت بحران مشارکت دارند.
نعمانی ضمن قدردانی از استاندار کردستان به علت هماهنگی اعزام ماشین آلات، تدبیر جهت حضور نیروهای محترم ارتش در رهاسازی هزاران خودرو گرفتار در کولاک، مدیران استانی راهداری، برق و هلال احمر برای حضور در سقز، نیروهای سپاه، امنیتی و انتظامی، همکاری دستگاههای اجرایی و عوامل عملیاتی، مردم و سازمانهای مردم نهاد تأکید کرد: تمام توان و امکانات موجود برای حفظ ایمنی شهروندان، تداوم تردد در محورهای مواصلاتی و مسیرهای روستایی و کاهش مشکلات ناشی از شرایط جوی بهکار گرفته شده است.