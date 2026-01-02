به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقایان دکتر مرتضی محمودی عضو شورای مرکزی جبهه شریان، امیر اغتنایی عضو شورای مرکزی و معاون دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران و مدیر مسئول روزنامه سازندگی، دکتر علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین و رئیس واحد سیاسی حزب- و کاوه قدیری عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با شرکت در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع "نقش احزاب در پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم " را بررسی کردند و به سوالات در این زمینه پاسخ دادند.

سوال: هفته‌ای که گذشت جامعه و کشور عزیزمان ایران با تحولات مهم و بعضاً نگران کننده‌ای همراه بود افزایش قیمت دلار، تشدید فشار‌های معیشتی و بروز اعتراضات اقتصادی را در برخی از نقاط کشور شاهد بودیم و جامعه ما هم تحت تاثیر موضوعات قرار گرفت، در همین چهارچوب خبر‌هایی هم داشتیم تصمیم گیری‌هایی مثل تغییر رئیس کل بانک مرکزی که البته واکنش‌ها پرسش‌ها و بحث‌های مختلف و متعددی را هم به دنبال داشت در کنار تصمیمات اجرایی این روز‌ها افکار عمومی مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نگاهشان به سمت جریان‌های سیاسی و احزاب است و سوال جدی که مطرح می‌کنند این است که آیا احزاب نقش خودشان را در پیگیری مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم به درستی انجام داده‌اند یا نه فقط بسنده کردند به انتقاد و اگر بسنده نکردند آیا راهکار عملی برای حل موضوعات اقتصادی و البته معیشتی مردم پیشنهاد کردند. آقای محمودی بپردازیم یک سوال عمومی که همیشه و سال‌های سال است مطرح می‌کنیم مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف در اقتصاد، در سیاست، در مسائل اجتماعی و بحث جریان‌های سیاسی و احزاب چقدر توانستند نمایندگی این مطالبات را در طول سال‌های و ماه‌های اخیر به درستی انجام بدهند؟

محمودی: قبل از اینکه ورود به اینکه احزاب ما چه نقشی را ایفا کردند می‌خواهم از چند تعریف مقدمه صحبت‌ها را آغاز کنم، در نظام‌های سیاسی احزاب حلقه واسط میان حاکمیت و مردم هستند یعنی آن حلقه‌های میانی که باید در بزنگاه‌های مختلف که در شرایط فعلی ما بزنگاهی اعتراضی را با آن رو‌به‌رو هستیم انواع بزنگاه‌ها بزنگاه‌های اقتصادی است، در صحنه جنگ است، در تهدید‌های بین‌المللی بر علیه کشور در بزنگاه‌های مختلف احزاب نقش حلقه‌های میانی را ایفا می‌کند بین حاکمیت و مردم

سوال: فقط در بزنگاه باید این نقش ایفا شود؟

محمودی: ظهور و بروز احزاب در بزنگاه‌ها است در روز‌ها و شرایط عادی احزاب کارکرد عادی خودشان را دارند، اما نقش احزاب زمانی ظهور پیدا می‌کند و موثر واقع می‌شود که در بزنگاه‌ها ایفای نقش کرده باشند انتخابات هم یکی از آن بزنگاه‌ها است یعنی همه قله‌هایی که احزاب در آنجا نقش هدایتگری یا نقش تخریبی یا رادیکالیزه کردن جریان مردم را می‌توانند داشته باشند، دو نقش مهم احزاب و جریان‌های سیاسی اگر به نقشه خودشان در این بزنگاه‌ها واقف باشند ایفای نقششان می‌تواند به هدایت مطالبات به سمتی درست و هدفمند و مطالبه پذیر کردن خواسته‌های مردم توسط مسئولین منجر شود و اگر به حساسیت نقششان در جامعه به عنوان یک حلقه میانی بین مردم و حاکمیت واقف نباشند حتماً در آن بزنگاه آن نقشی که ایفا می‌کنند منجر به رادیکالیزه شدن جریان مردمی نسبت به حاکمیت در آن بزنگاه‌ها است در اعتراضات اخیر به طور خاص.

سوال: آیا الان مردم به احزاب ما اطمینان دارند؟

محمودی: برای اینکه این سوال را جواب بدهم من یک تقسیم بندی دارم برای مردم جدید است.

سوال:، چون شما اشاره کردید احزاب نقش دارند در بزنگاه‌های حساس کشور آیا مردم به نقش احزاب در بزنگاه‌ها و حالا که بحث بروز مطالبات اقتصادی و معیشتی است اطمینان کرده‌اند؟

محمودی: به نظر من ما در کارکرد احزاب در سال‌های اخیر که حساسیت‌های حکمرانی بیشتر شده کارکرد احزاب کارکرد مثبتی نبوده بعضاً احزابی داریم که کارکردشان کارکرد فعالانه است، اما غالب احزاب منفعل عمل کردند این پاسخی است که من بعد از مقدمه می‌خواستم عرض کنم که اگر به زمان خودش برسد من به صورت کلید واژه‌ای ۵ تقسیم بندی در خصوص احزاب دارم که حتماً این را قائلم که امشب بیان کنم.

سوال: آقای اقتنایی احزاب و جریان‌های سیاسی ما در طول سال‌های اخیر توانستند در مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر آنچه که به مردم مرتبط می‌شود را درست نمایندگی کنند آیا الان به جریان‌های سیاسی خودشان اعتماد دارند؟

اقتنایی: من برای اینکه پاسخ شما را بدهم یک مقدمه کوچک می‌گویم بعد پاسخ شما را می‌دهم، ما باید ببینیم آنچه که امروز تحت عنوان احزاب در کشور وجود دارد نمی‌گویم همه‌شان بلااستثنا، اما عموم این احزابی که وجود دارد آیا با تعریف علمی حزب حرفه‌ای که در علم سیاست است آیا همخوان است، قانون احزاب ما مشکل دارد و انگاره مجموعه حاکمیت از ابتدا به حزب به عنوان یک حزب حرفه‌ای به آن نگاه نمی‌کرده با کار ویژه‌ای که باید داشته باشد و با تعریف‌های مشخص شما اگر قانون احزاب را مشاهده کنید هر مجموعه‌ای که بتواند چند آدمی را در سالنی دور هم جمع کند و یک صورت جلسه امضا کند و یک چیزی به اسم کنگره برگزار کند بیاید ما به آن مجوز حزب می‌دهیم بعد می‌بینید شما الان چند صد حزب در کشور دارید در صورتی که حزب حرفه‌ای باید مجموعه‌ای از افراد با مجموعه مشخص، با خاستگاه فکری مشخص، با برنامه و راهبرد مشخص باشند و خیلی چیز‌های دیگر حالا من خیلی کوتاه می‌گویم.

سوال: آنهایی که الان بودند کار‌ها را درست انجام دادند یا درست نمایندگی کردند مطالبات را؟

اقتنایی: نه می‌خواهم بگویم قانون به شکلی بوده که هر انبوه خلقی ۲۰۰، ۳۰۰ تایی توانستند بروند یک مجوز بگیرند ما امروز وقتی که نگاه می‌کنیم که چند صد حزب است شما که چند صد گفتمان یا راهبرد در حوزه سیاست ایران ندارید شما کثرت افراد مشتاق دبیرکل شدن یا عضو شورای مرکزی شدن دارید.

سوال: پس یک بخش آن بحث عدد است عدد احزاب و جریان‌های سیاسی و یک بخش آنهایی هستند که مطرح هستند و الان در جامعه ما اقبال و استقبال دارد با درصد‌های مشخص آیا همان‌ها توانستند نمایندگی درستی از افکار عمومی مردم در جریان‌ها و مطالبات داشته باشند و چرا؟

اقتنایی: وقتی شما موضوعی را به صورت اصولی به آن نمی‌پردازید و لوث می‌شود آن چند حزبی که دارای این ویژگی‌هایی که من می‌گویم هستند هم در نگاه مردم به همان چوب ممکن است رانده شوند حالا شاید در بازه‌های زمانی مردم یک تمیز قائل بشوند ولی به مرور زمان کلاً مفهوم حزب یک مفهوم نازلی می‌شود در ذهن افراد نه فقط حزب هر مفهوم دیگری، بحث من این است اگر ما واقعاً به حزب به عنوان حلقه واسط این را که همه دارند می‌گویند الان آقای محمودی هم فرمودند همه می‌گویند حزب حلقه واسطه بین جامعه و حاکمیت است یعنی مطالبات را از جامعه کانالیزه می‌کند به سمت حاکمیت وقتی کانالیزه می‌کند و مطالبه‌گری می‌کند دیگر به صورت قانونی می‌شود همه اتفاقات یعنی هیچ اتفاق ناگوار و نابهنجاری در حوزه سیاست پدید نمی‌آید درست است و از آن طرف از حاکمیت جوابش را می‌خواهد که می‌گوید ین‌ها که من را نماینده خودشان کردند تو باید جواب بدهی من باید پاسخشان را بدهم مطالبه می‌کنند ولی وقتی می‌گویند حزب در بزنگاه‌ها این کلمه بزنگاه‌ها واژه قشنگی است ولی من می‌خواهم بگویم این حزب وقتی از این الفاظ زیاد استفاده می‌شود در بزنگاه‌ها می‌گویند حزب بیاید حزب بیانیه بدهد، حزب نظرش را بدهد حزب چیزی بگوید زودتر کمک کند برای کنترل اوضاع این یعنی اینکه این حزب از نظر مجموعه حاکمیت و سیاست گذاری کلان کشور حلقه واسط نیست این ابزار است این ابزار کنترلی جامعه است در صورتی که نباید باشد وقتی که حزب به مرور زمان بشود ابزار کنترلی جامعه آن کارویژه اصلی‌اش را از دست می‌دهد و در آن بزنگاه بزنگاه بزنگاه اصلی یک بار می‌جهیم دوبار جهیم، یک جا دیگر گیر می‌کنیم آن حزب دیگر جواب نمی‌دهد.

سوال: کار ویژه اصلی اش چیست؟

اقتنایی: قانون احزاب باید به طور جدی اصلاح شود، سیاستگذار باید نگاهش را به حزب به صورت جدی اصلاح کند این بحث امروز نیست شهید بهشتی در موقعی که در حزب جمهوری کلاس‌های آموزش حزبی می‌گذاشتند مفصل روی این موضوع بحث کردند و یک جمله کلیدی جالبی دارند حالا من نقل به مضمون می‌کنم شاید دقیقش الان این نباشد ایشان می‌فرمایند جمهوری‌خواهی و دموکراسی مثل سقفی است که بر ستون تحزب استوار است شما نمی‌توانید نظام جمهوری داشته باشید ولی هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود و یا هر رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود با کاندید‌های محدود و احزاب ناگزیر هستند که از همان تعداد محدود حمایت کنند که آنها را به قدرت برسانند بعد از اینکه به قدرت می‌رسند بنابر مصالح یا اجبار‌هایی یا یک ژستی بگیرد بگوید من فراجناحی هستم، فرا حزبی هستم خوب جامعه می‌گوید آقای حزب تو به من می‌گویی به این رای بدهم من به او رای می‌دهم بعد نه تنها به تو می‌گوید من فرا حزبی هستم می‌آید جلوی دوربین توی چشم من نگاه می‌کند می‌گوید من فرا حزبی هستم. در عالم سیاست مردم دیگر به این آگاهی رسیده‌اند و انشالله این آگاهی فراگیر و درونی خواهد شد در جامعه، در عالم سیاست آدم فرا جناحی و فراحزبی وجود ندارد اگر کسی این را بگوید یعنی واقعاً باید در تدبیرش شک بشود مگر می‌شود آدم فرا حزبی، فرا جناحی سیاست بالاخره یک حزب و جناح و ایده و خاستگاهی آدم باید داشته باشد اصلاً حزب یعنی ریشه غیر از این نمی‌شود آدم سیاسی

سوال: آقای خجسته پور بفرمایید.

خجسته پور: شاید دوستان حزبی و چه رقیب و چه دوستان خودی ما در گرده سیاسی ما هم از این حرف ناراحت بشوند، راستش احزاب در جامعه ما به نظرم الان کارکردشان تبدیل شده به کمپین‌های انتخاباتی یعنی ته ته آن این شده که یک جبهه‌ای و ائتلافی تشکیل می‌شود چه در جریان اصلاح طلب، چه در جریان اصولگرا این دو جریان اصلی کشور و آقای اقتنایی هم درست گفت از آن کارکرد اصلی خودشان واقعاً عقب افتادند حالا من البته آن کارکردی که برای احزاب می‌شناسم می‌خواهم راجع به آن کوتاه صحبت کنم.

سوال: فقط یک سوال، آیا مردم به احزاب و جریان‌های سیاسی خودشان اعتماد و اطمینان دارند؟

خجسته پور: سوال خوبی است صحبت کنیم راجع به اینکه مردم به احزاب و نماینده‌های جریان سیاسی اعتماد می‌کنند یعنی چه، وقتی انتخاباتی رخ می‌دهد داریم می‌بینیم مردم بالاخره یا به یک چهره اصولگرا یا به یک چهره اصلاح طلب رای می‌دهند یعنی از بین چهره‌های مختلف سیاسی یکی را که به سلیقه خودشان به یک جریان سیاسی نزدیک‌تر است آن را می‌پسندند.

سوال: پس اینجا برسیم به اینکه جریان‌های سیاسی به تناوب چه اصولگرا و چه اصلاح طلب به تناوب قدرت را در دست گرفتند.

خجسته پور: بله و هر چقدر مملکت تا الان آسیب و خطا دارد از عملکرد چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان است راجع به این شکی نیست.

سوال: و هیچ کدام در برخی از مقاطع زمانی مسئولیت کار‌ها و عملکرد‌ها و سیاستگذاری خودشان را نمی‌پذیرند پس در نتیجه یک کاهش اعتماد

خجسته پور: دو شخص نمی‌پذیرند یکی احزاب خیلی نمی‌پذیرند، چون نقش قانونی در فرایند انتخابات ندارند این نکته قابل توجهی است، دوم آن کسانی که از نردبان احزاب هم می‌آیند بالا می‌زنند زیر نردبان و نردبان را پرت می‌کنند پایین وقتی به بالای پشت بام می‌رسند آنها هم نمی‌پذیرند همین که گفتند موقعی که نماینده مجلسی می‌رود در مجلس یا رئیس جمهوری منصوب می‌شود اینها اصلاً تیپ فراجناحی، تیپ فرا حزبی به خودش می‌گیرد احزاب اگر کارکرد نداشتند در دنیا اواخر قرن ۱۸ احزاب به وجود آمدند اولین آن هم در همان آمریکا بعد از استقلال آمریکا آن دو حزب فدرالیست و جمهوری‌خواه دموکرات به وجود آمدند قبل از اتحادیه کارگری، اتحادیه کارگری بین ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۰ به وجود آمدند یعنی بعد از آنها حالا می‌خواهم این را بگویم اگر این احزاب به درد نخور بودند اگر قرار نبود نمایندگی جامعه را داشته باشند، اگر قرار نبود حلقه واسط بین حاکمیت و مردم باشند دنیا نمی‌رفت به سراغ احزاب و رقابت های به جای دعواهای خشن در میدان ببرد در رقابت های حزبی.

سوال: ما چه ، ما توانستیم؟

خجسته پور : ما نتوانستیم و در دو چرخه افتادیم وقتی نمی توانیم فضا را برای قدرت گرفتن احزاب مهیا کنیم، مشارکت حزب و تاثیرگذاری اش در سرنوشت کشور کم شده و یک چرخه معیوب مدام دور خودش می چرخد .

البته این کار مجلس کار خوبی بود و دولت حمایت و پشتیبانی می کند.

سوال: میرویم سراغش ، یک نکته ای آقای اقتنایی گفتند برای جالب است راجع به آن صحبت کنیم، احزاب ما بیشتر نقش بیانیه ای و شکلی دارند تا بیشتر موثر باشند در میدان؟

اقتنایی : نخیر ، ابزار می شوند.

سوال: نقش ابزار می شوند، ابزار بیان، چقدراین نقد را وارد می دانید؟

اقتنایی: اگر این لازم شان نداشته باشیم سریع می گوییم حزب و باند که در ذهن و باند مردم یک جور جا بیاندازیم و بگوییم قبیله و باند با حزب یکی است.

قدیری: کلماتی کنار احزاب می گذارند. دوستان مقدمات را گفتند ، من زیاد لازم نیست توضیح دهم، حلقه واسط ، یکی از مهم ترین کارکرد به غیر از بحث نمایندگی کردن و برنامه داشتن و پاسخ گو کردن قدرت این است که احزاب گارانتی سیاست و گارانتی سیاستمدار می کنند، یعنی مثال آقای اقتنائی اگر از حزب کارگزاران رفت در مجلس، ایشان چون نماینده حزب است ، مسئولیت رفتار ایشان وسیاستی که پیگیری می کند با حزب است.

یعنی اگر یک نفر رفت در حزب و برنامه ای که پیگیری کرد شکست خورد، حزب باید مسئولیت آن چیزی که به حزب خورده است بپذیرد و این جور نظام قدرت در مقابل و کسانی که وارد مدیریت کشور می شوند در مقابل رفتاری که می کنند مسئول هستند.

در ارتباط باحوادث و مسائل اخیر ، ما با انباشتی از سیاست های غلط مواجه ایم که یک دهه رشد نداشته است اقتصاد مان.

ما الان مدت هاست تورم ساختاری بیست درصد که داشتیم الان طی تورم ساختگی 40 درصد داریم و انباشتی از ناترازی ها و کاستی ها که این ها وقتی به وجود آمده است که جاصل همین سیاستمداران است که کدام سیاست مدار الان یک قسمت را گردن بگیرد.

سوال: پس بی اعتمادی مردم به خاطر این عملکردها شکل می گیرد؟

خجسته پور: بی اعتمادی مردم هزینه تصمیمات غلط سیاسی برای سیاست مداران خیلی کم است ، چون به هیچ کس پاسخگو نیستند.

قدیری: چون سیستم حکمرانی ما حزبی نیست ، اگر من بد عمل کنم کسی نیست که من را گارانتی کرده باشد که مسئولیت من را به عهده بگیرد ، ولی در دنیا افرادی که به نمایندگی از احزاب می آیند ، گارانتی حزب هستند و ریجستر شده از آن حزب هستند و بعدا آن حزب باید نسبت به آن آدم پاسخگو باشد ، این چر ابه وجود آمده است ، ما نظام حکمرانی حزبی بودن در آن مزیت به حساب نمی آید، پوئن منفی ، اگر فردی ، اگر دوستان کسی خاطرش باشد آخرین رئیس جمهوری که در مملکت.

سوال: احزاب و جریان های سیاسی می آیند طرفداری می کنند؟

قدیری: آخرین رئیس جمهوری در مملکت روزی که می خواست رئیس جمهور بشود بگوید من از جانب حزب اصلاح طلب و حزب اصول گرا و اصلا از طرف جریان رئیس جمهور شدم ، نداریم.

حداقل من مطمئنم چهار رئیس جمهور آخر کشور با همه احترامی که برای مردم قائلم ، افتخار به حزبی نبودن داشتند.

من پنجمین را فقط یادم است، که خودش رابه جریانی منتسب می کرد.

اقتنائی: بازهم حزب نبود.

سوال: می خواهم برسم به این که؟

قدیری: مسئله گارانتی نکردن سیاست ، جامعه وقتی من را گارانتی نمی کند، من می آیم ناکارآمدی ایجاد می کنم و این انباشت ناترازی ایجاد می کنم مردم چرا به من حزب اعتماد کنند.

این باعث شده است که نمایندگی احزاب درست در جامعه شکل نگیرد.

سوال: آقای محمودی؟

محمودی: همان جور که من ابتدا عرض کردم حضورمردم و شما عزیزان ما تعدادی احزاب داریم، اولا من باید عرض کنم این نکاتی که دوستان فرمودند و از مقدمه ای که بنده عرض کردم شروع شد ، در یک حالت آرمانی و یک شرایط مطلوب تعریف دارد و می توانیم روی آن تحلیل داشته باشیم.

شرایط حزبی در کشور ما نه آرمانی است ، نه مطلوب است، یعنی همان طوری که برخی از نکات هم دوستان فرمودند به هر حال ما از یک قانون جامع و کامل و پاسخگو به همه نیازهای احزاب برخوردار نیستیم.

دوما فرهنگ حزبی در کشور ما نواقص بسیار زیادی دارد، سوما احزاب با وجود این که با تعداد زیاد الان حضور دارند در کشور و بیش از دویست حزب مجوز دارند در کشور و فعالیت می کنند اما نسبت به حضور و تاثیر و پاسخگویی به آن فعالیت هایی که بزنگاه های مختلف و لحظه های حساس کشور دارند هیچ مسئولیت پذیری در احزاب وجود ندارد.

سوال: این ربطی به جریان سیاسی خاصی هم ندارد؟

محمودی: نه ، این همه جریانات سیاسی، اما در شرایط مطلوب ما می توانیم یک تعریف بکنیم که قانون این جوری ولی الان در شرایط فعلی در کشور ما همین احزاب های نیم بند و همین جریان سیاسی که با این قانون ضعیف و با این عدم فرهنگ حزبی و وجود فرهنگ حزبی درکشور وجود دارند ، این ها چگونه کار می کنند، از احزاب پرسابقه بگیرید با احزاب تازه تاسیس درسال های اخیر ، همه این ها می توانیم ارزیابی کنیم.

سوال: یک انتقادی که می شود این است که در عملکردهای شان هر حزب و جریان سیاسی این است که در ته ماجرا مردم نادیده گرفته می شوند و این انتقاد مردم است به عملکرد احزاب؟

محمودی : ما چون فرهنگ کار حزبی حرفه ای و تابع یک نظام مشخصی نیست و این اصطلاح شب انتخاباتی شکل گرفتن احزاب و این که برای انتخابات احزاب تشکیل می شوند.

یک امری است که تقریبا جا افتاده است در کشور ما ، علتش این است که شما ببینید انتخابات که تمام می شود احزاب نسبت به رویکردهایی که در مواقع انتخاباتی داشتند هیچ پاسخگویی ندارند چه بسا که نه تنها پاسخگو نیستند، بلکه فرار از موقعیت های مختلف هم می کنند و بعضی از وقت ها چهره های شاخص در زمانی که باید پاسخگوی ادعاها یا آن تحریکاتی که درزمان انتخابات نسبت به یک فرد ، نسبت به یک جریان داشتند.

آن زمانی که باید پاسخگوی عملکردها باشند، شما می بینید اصلا نیستند، اصلا خبری از برخی افراد نیست، باید با ذره بین بگردیم و آن ها در تارک سیاست کشور پیدا کنیم.

سوال: یک سوال مشترک فقط خیلی پاسخگو باشد، الان جبهه شریان که شما عضو هستید، پس در نتیجه یکی از شاخه ها می رود به سمت جبهه شریان ، عملکرد نادرست جبهه شریان، آقای خجسته پور عملکرد جامعه مهندسین، آقای اغتنائی و آقای قدیری هر کدام هر جریان سیاسی که به نمایندگی از آن در این برنامه حاضر هستند، چند درصد جبهه سیاسی مقصر ماجرایی است که الان پیش آمده و کوتاهی که انجام شده است؟

مشترک می پرسم؟

محمودی: در مورد شریان و فعالیت های این جبهه تازه تاسیسی که سه سال است شکل گرفته ، نزدیک به سه سال ، اولا ما از روز اول سعی کردیم تابع فعالیت های مرسوم حزبی که در کشور ما وجود دارد، نه آن فرهنگ حرفه ای حزبی را نمی گویم، آن چیزی که در کشور ما به عنوان فعالیت حزبی دارد، نباشیم، نگاه مان شبکه سازی قراردادیم.

سوال: اقتصاد و معیشت کجای این شبکه سازی بود؟

محمودی: در شبکه های ده گانه را تشکیل دادیم شبیه کارگروه هایی که در حوزه ها و مسائل مختلفی که کشور مبتلا به آن است ، مثلا شبکه ای برای اقتصاد ، شبکه ای برای فرهنگ، شبکه ای برای فناوری ، شبکه ای برای کشاورزی و محیط زیست ، ده شبکه تشکیل دادیم و این شبکه ها مثل مویرگ که در آن خونی تازه جریان دهیم برای حل مسائل کشور در کشور ترویج کردیم.

سوال: پس گفتید موضوعات و مشکلات معیشتی مردم، از جایگاه نه نمایندگی مجلس ، از جایگاه موقعیت شما در جبهه شریان؟

محمودی: این سوالی که فرمودید این که که جبهه شریان چقدر مقصر بوده و چقدر موثر بوده است، در وضعیت فعلی ، اولا سه سال است تشکیل شده است، یعنی از اواسط دوره شهید رئیسی تا به امروز ، ما در شرایط فعلی که در آن قرارداریم، حداقل در نوع اعتراضات اولا بیشتر فکر می کنم، با بررسی هایی که داریم یکی از فعال ترین جریانات سیاسی حال حاضر کشور جبهه شریان است، این را باکارنامه و عملکرد کاملا شفاف دراین سه سال کمتر از سه سال هم در انتخابات مجلس و هم خارج از انتخابات فعالیت های روزمره جریانی خودش و در بزنگاه های مختلفی که از سال گذشته، وقایع مختلفی که کشور مواجه اش شد و از جنگ تا امروز ، مقصر شرایط فعلی است یا نیست، این را می گویم ، چرا ، چون وضع فعلی علاوه براین که ما حکمرانی ما درسال های گذشته دچار اشکالات جدی بوده است و همه افراد دور این میز همه اذعان داریم که ما در اصل حکمرانی ، یعنی این قدر در حوزه های مختلف ضعف حکمرانی داریم که خیلی از مسیرها غلط آمدیم اما ما در بزنگاهی مثل انتخابات نسبت به امروز با مستندات هشدارهایی دادیم، هم فیلم هاست و هم نطق و هم بیانیه هاست که مردم امروز با این وضعیت با این سیاست ها جلوی چشم شماست.

سوال: برمی گردم به شما آقای محمودی که فقط نطق ، بیانیه و هشدار کافی نبود، آیا عملکرد و بحث ارائه راه حل هم پی گرفتید یا نه؟

آقای اقتنائی چه کوتاهی حزب و جریان سیاسی شما داشت؟

اقتنائی : فارغ از این که من به عنوان عضو کوچک حزب کارگزاران درخدمت شماهستم و این حزب بلاخره در بین اصلاح طلب جزو حزب های جدی است که شبکه دارد و گفتمان دارد و برنامه مکتوب دارد و آخرین برنامه مکتوبش را پارسال نوشته و پرزنت کرده و ارائه کرده است به دولت، سوای از این موضوع ولی یک نکته ای را توجه کنید که باید پاسخگو باشد احزاب.

سوال: من الان سوالم این است که چند درصد ، چه کوتاهی در قبال بروز مطالبات مردم را در کشور می بینیم و حزب و جریان سیاسی شما؟

اقتنائی: حزبی که من به آن تعلق دارم به اندازه ای که در قدرت و حاکمیت ، درمجلس و دولت سهم دارد می تواند پاسخگو باشد به مردم.

سوال: و در کجاها چه کوتاهی کرده است؟

اقتنائی: من در قسمت قبل یک پاسخ بدهم که شما یک جایی است می خواهید بروید به یک میهمانی ، این که شما برو این پول و هر لباسی می خواهید تهیه کن به سایز و رنگی که می خواهید و به رنگ و مد روز و شئونت انتخاب کن ، بخر ، بپوش و بیا و این که پنج دست لباس بریزید این جا ، هر کدام را می خواهید انتخاب کن، با هر شکل و رنگ، اگر به شما اگر به جبهه شریان بگویید جبهه شریان کاندیدای ریاست جمهوری ات را بده، با آن جا می گویید جبهه شریان این 5 تا کاندیداست باید از بین این ها باید یکی را انتخاب کنید. باید حمایت کنید.اگر جبهه شریان اصلا من ندارم در این ها، می گوید شرکت نمی خواهید بکنید در انتخابات ، یعنی چی، چهار تا انگ دیگر به او می خورد، این درست است.

آقای خجسته پور خنده زیرکانه ای می کنند.

خجسته پور : من دارم می خندم برای این که خیلی راحت داریم در می رویم، مگر می شود، کاری ندارد دور این میز از نمایندگی مجلس ، از ریاست مجلس ، رئیس جمهور فقید، اشتباه که نمی کنم، دارم به عین می گویم، از هنوز در دولت ، همین دولت مستقر، از ما که یک رئیس جمهور این دولت عضو شورای مرکزی ما بوده است، نائب رئیس ، ان تا وزیر ، استاندار، نماینده مجلس ، نزدیک هشت تا رئیس کمیسیون ازکمیسیون های مختلف مجلس عضو شورای مرکزی ، ما که نمی توانیم از این چیز در بیاییم و از این مسئولیت و تقصیر اصلا نمی شود در رفت.

اقتنائی: آن قسمت هایی که مسئولیتش با حزب کارگزاران است شما می توانید مصداق بگویید من بپذیرم یا رد کنم.

محمودی: یک نکته ای است ، شما با آن مقدمه اول شما متفاوت می شود، همین که وقتی کارکرد احزاب تابع یک شرایط مناسب مطلوبی که در دنیاست یا قانون نامناسب می دانید، همین در مورد شما هم صدق می کند.

یعنی آن موقع نمی توانیم بگوییم کارگزاران یک حزبی است که همه شرایط را دارد و طبق همان شرایطی که فرمودید یعنی بیاید خودش فرد را انتخاب کند و در انتخابات بیاورد ، من قبل از بخش دوم صحبت گفتم همه صحبت های مقدماتی ما برای تعریف شرایط مطولب فعالیت های حزبی بود.

در شرایط نامطلوب و در شرایط فعلی که کشور ما دارد، نه فرهنگ حزبی درستی داریم، نه تابع قانون جامعی داریم برای این موضوع که ایرادات جدی داریم، چون من عضو کمیسیون ماده احزاب هم هستم و این قانون در حال اصلاح است و در شرایط فعلی و با وضعیت موجود، من خیلی کلیدواژه عرض کردم ، اتفاقا تعمدا گفتم، شرایطی که باید در این شرایط ما تعریف کنیم نقش احزاب را ، وقتی در این شرایط تعریف می کنیم.

اقتنائی: نقش حرفه ای احزاب .

محمودی : در این شرایط نمی توانیم به راحتی بگوییم، همان نقشی که .

اقتنائی: کدام نقش، وقتی یک حزب ظرفیت هایی که باید داشته باشد، نمی تواند فعال کند، چه پاسخی بدهد.

محمودی: مهندسی خیلی خوب در صحبت ها می آیند و صحبت می کنند، ما هم تصمیم گرفتیم، شما چون گفتید حزب کارگزاران به میزان وزن خودش.

اقتنائی: به میزان سهم خودش.

محمودی: کارگزاران و جریانات اصلاح طلب و جریانات همسو کارگزاران تا الان در کدام سبد قدرت از هم تفکیک شده عمل کردند، بیشترین سال های مدیریت این کشور که در اختیار شما بوده است.

اقتنائی: من اصلا تفکیک نکردم، یک نکته ای که شما دقت نکردید، من گفتم دردودل شما راند اول.

محمودی: شما چند درصد قدرت در اختیار کارگزاران و همفکرانش و اصلاح طلبان می دانید و چند درصد قدرت در این سال ها در اختیار جریان من خیلی علاقه ندارم عنوان اصول گرایی بیاورم.

اقتنائی: من کوتاه می گویم، من حرفم این است اگر منظورتان این است که کاندیدایی که جبهه اصلاحات و کارگزارانی که در درون جبهه اصلاحات است از آن حمایت کرده است، چقدر در قدرت بوده است.

این حرف شما درست است، ما توانستیم خیلی بهتر مردم را قانع کنیم و مردم به ما اقبال بهتری نشان دهند.

سوال : و الان ، آقای محمودی پاسخ مردم چه پاسخی از شما خواهند گرفت؟

اقتنائی: جمله من تمام شود، این تیکه درست است، ولی ما چه مدلی آمدیم از مردم رای گرفتیم تا الان، ما با کاندیدای حزبی یا اصلاح حزبی، فقط کارگزار ، جبهه اصلاحات معرفی کند اول ، رای نگرفتیم، ما با کاندیداهایی که گذاشتند و از بین آن انتخاب کردیم و گفتیم به مردم حالا این را .

محمودی: ما که نبودیم.

اقتنائی: ما که نمی گوییم شما نبودید، شما که راند اول را خوب آمدید در دفاع از نظام حزبی ، این راندش هم بیا، بگو آقا انتخاب نکنید بدهید به ما.

ما را محدود نکنید و باز کنید این ها را ، من بحثم این است.

خجسته پور: از مقصر بودن در نرویم، همه مان مقصر هستیم.

محمودی: بله همه، در ابتدا گفتم همه مقصریم.

سوال: یک جایی هم اشاره کردید که ما توضیح مناسب تری اقبال بیشتری دریافت کردیم ، پس الان توضیح بهتر و بیشتری هم به مردم بدهید؟

اقتنائی: من این تیکه را ، آقای قدیری شما می فرمایید، ما امروز در کشور با موضوعاتی که با آن درگیریم ، خدمت رئیس جمهور مردادماه هم گفتم، تصویرش خیلی وایرال شد، بعد هم دوهزار کلمه نوشتم.

اصلا پیشنهاد تحول پارادایمیک و تصمیم سازباشد آقای رئیس جمهور، ما الان در کشور با مجموعه ای از ناترازی های انباشته شده درگیریم که یک شبه پدید نیامده است، ناترازی مجموعه سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها در طول سالیان که به آن پرداخته نشده و انباشته شده و یک جای دیگر زده است بیرون و نمی شود کاری کرد، آب ، برق.

سوال: یک جریان سیاسی می آید و می گوید من می توانم برای تغییر؟

اقتنائی: ما یک سری موضوعات مان برای مسائلی که در کشور داریم، مسئله اش حاکمیتی است ، یک سری مدیریتی است، اگر می خواهیم در رانت بعدی صحبت کنم، مدیریت هاش را باید پاسخ دهیم چون از آقای پزشکیان دفاع کردیم.

سوال: چند درصد مدیریتی است؟

اقتنائی: من نمی توانم درصد بگویم، ما می توانیم تشریح کنم، به نظر من به لحاظ کیفی حاکمیتی یک سیطره ای دارد، مسئله حاکمیتی و تصمیم حاکمیتی، اما برای روزمره و به لحاظ تاکتیکی مسائل مدیریتی داریم، ولی به لحاظ راهبردی راهبردی و حاکمیتی باید موضوع حل شود.

سوال: آقای قدیری بفرمایید، یک سوال ، چون الان احزاب مختلف ، جریان های سیاسی، الان مردم پای گیرنده ها نشستند، ممکن است هر کدام از بزرگواران در جمعی از مردم قرار می گیرید ، بعضی ها بگویند که همه جریان های سیاسی شبیه هستند، این جمله را شنیدید و این نکته را بگویند که عملکرد آن ها هیچ کدام مطالبه ما نیست. اگر بخواهد ازجانب جریان و حزب تان صحبت کنید و بگویید این کار مشخص ، این مهر نقض می زند بر این صحبت مردم ، کدام کار مشخص ؟

قدیری: همه سر و ته یک کرباسند، من یک جمله کوتاه می گویم ، یک نکته ای در مورد این که احزاب چقدر به هر ترتیب وضعیت امروز که ما با انواع ناترازی ، یکی از ناترازی هایی که علاوه بر بحث های تکنیکال ، مثل انرژی و بانک ، یکی از ناترازی ها ناترازی عدم نمایندگی است که مستقیما به احزاب برمی گردد یعنی الان هیچ کدام نمی توانیم بایستیم و بگوییم 5 میلیون مشخصا حزب ما نمایندگی می کند، در جامعه 90 میلیونی ما، ناترازی عدم نمایندگی است که وقتی که بازار اعتراض دارد ، حزبی را مشخصا به عنوان نماینده خودش نمی بیند که از طریق آن حزب بخواهد مطالباتش را با دولت در میان بگذارد.

آن بخشی که شما می گویید تقصیر به طور کلی در کانسپت کلی اش ، در مورد مشخصا چون هر حزب مشخصا من نمی خواهم از سوال در بروم و می خواهم جواب بدهم، ندای ایرانیان در اعتراض به همین به وجود آمد، ندای ایرانیان حزب نسل جدیدست و یک تفاوتی که با گذشته دارد این است که تقریبا ما یک بدنه مدیریتی در این کشور داریم که 40 سال تغییرات عمده ای نکرد.

ما سال 93- 4 وقتی حزب آمد وارد عرصه ، دقیقا یک بخشی اعتراض به این بود که آقا نسل جدید ، تفکر جدید، فضای جدید نیاز دارد اداره کشور، با این گفتمان وارد عرصه شد.

احزاب هم چه در موقعی که در دولت یا نهاد صاحب قدرت باشند ، چه موقعی که خارج از آن باشند، به فراخور دارای قدرت هستند، این قدرت وظایفی برای آن ها به وجود می آید، موقعی که مشخص تر و شفاف تر، وقتی حزبی دولت را می گوید، ولی ما چون تا به حال در قدرت به معنی این که مسئولیت های کلان کشور را در دولت آقای پزشکیان چند تا مسئولیت مشخص دوستان حزبی ما دارند ولی قبل از آن وجود نداشت به آن معنی .

من در مورد خارج از قدرت آن صحبت کنم، وقتی حزبی در قدرت وجود ندارد.

خجسته پور: وزیر که داشتید، آقای خرازی نبود؟

قدیری: وزیر داشتیم ما، ما نداشتیم، آقای خرازی وزیر نبود، آقای خرازی سفیر فرانسه در دولت آقای خاتمی ، که آن موقع ندایی وجود نداشت.

یک مسئله ای که وجود دارد احزاب یک بخشی مطالبه ، مطالبه مسائل جامعه ، یک بخش مهمی است که ندا در این قسمت به گواه رسانه ها و می توانید مطالعه کنید، خیلی فعال بوده است ، یک بخشی که فراتر از بیانیه دادن است به قول شما، این است که حضور پیدا کند.

سوال: بگویید نزدیک مشکلات جامعه ؟

قدیری: مثلا در مورد همین بحث اقتصادی بارها بیانیه ها تحلیل چه در دولت آقای پزشکیان و چه .

سوال: مصداق بگویید مثلا درموضوع معیشت و اقتصاد مردم، الان تنگنا ما در حزب ندای ایرانیان ، این راه حل را ارائه کردیم و این راه حل اجرا نشد.

این موضوع را بیان کردیم و این موضوع اعتنا نشد؟

قدیری: مشخصا در مورد مسئله عدم شفافیت ، عرض 28 و 500 حزب ندای ایرانیان بارها صحبت کرده بود و این که شما وقتی که کل قصه وقتی دولتی .

سوال : عدم شفافیت ارز 28 و 500 را بیان می کنید ولی راه حلی که این تنگاه به مردم می رسد از جیب مردم؟

قدیری: من می خواستم بگویم شما اجازه ندادید.

سوال: من اجازه ام دست شماست در گفتگو؟

قدیری: کل هر دولتی و آن بحث یارانه و سوبسیدی که می دهد دو تا هدف را دنبال می کند، وضعیت سفره ، مشخصا 28 و 500 را می گویم که مثال زدند، وضعیت کالاهای اساسی که سفره مردم است بهبود پیدا کند به طور عمومی و اقشار کم برخودار به طور خاص تر از این استفاده کنند.

همین امسال که اعلام شد نزدیک ده میلیارد دلار در هشت ماهه اول ما آمدیم ارز 28 و 500 یعنی 70 درصد زیر قیمت بازار دادیم و تورم بخش این کالاهای اساسی که نمایندگی می کند، از تورم عمومی بالاترست.

ندا مشخصا پیشنهادش این بود که این عدد به جای این که شما به ابتدای زنجیره بدهید که مطالبه ارز بیشتر به وجود بیاید و مطالبه تقاضا برای ارز بیشتر به وجود بیاورد و خودش عامل درایور و عامل بالا رفتن تورم و قیمت ارز شود، بدون مصوب، بعضی ها مثلا طرف ارز را می گیرد ولی کالایی را نمی آورد یا کالایی می آورد و با قیمت بازار آزاد می فروشد، این مشخصا به انتهای زنجیره و به خود مردم بدهید که خودشان مدیریت کنند و خودشان تصمیم بگیرند که پول شان را چطور هزینه کنند.

شما مصداق فرمودید ، من مصداقی مثال زدم. یک کار دیگر.

سوال: این 28 و 500 که تقریبا در مرحله اجرا قرارگرفته است؟

قدیری: الان ما به سمت بحران نمی رویم تا وقتی که بحران ها به سمت ما بیایند، از سر سیاست ورزی این کار را نکردند، منابع تمام شده است و راهی ندارند، می گویند ما می خواهیم این کار را بکنیم.

اقتنائی: چاره ای ندارند.

قدیری: اگر راهی داشتند کماکان ادامه می دادند این سیاست غلط را.

سوال: مدیریت آن جایی به درد می خورد که در این شرایط هم بشود مدیریت کرد؟

اقتنایی: نه مدیریت یعنی تدبیر امور پیش از واقعه، اگر مدیریت قبلش درست باشد که به واقعه و فاجعه نمی‌رسد.

سوال: اگر قبلش درست باشد که مدیر جدید باید بگوید من توانایی ندارم

محمودی: یعنی شما حذف ارز ترجیحی را مثبت می‌بینید؟

قدیری: حذف ارز ترجیحی را نه، تخصیص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره نه به ابتدای زنجیره، من به عنوان مثال گفتم

محمودی: این کارکرد نسبی است

سوال: آقای قدیری اینکه گفتید الان ما به سراغ بحران نمی‌رویم تا بحران بیاید

قدیری: نه این کار را کردیم یعنی انباشت ناترازی‌ها به خاطر همین است

سوال: الان در این وضعیت پیشنهاد مشخص شما برای معیشت مردم و اقتصاد مردم چیست؟

قدیری: در مورد مسئله معیشت یک سری مسائل کلان است، ما امسال واگذاری دارایی سرمایه که عمدتا نفت است در بودجه ما ۷۰ ممیز نیم درصد کاهش پیدا کرده یعنی عملاً دولت و سیستم حکمرانی ما پذیرفته که به آن معنی نمی‌تواند نفت بفروشد وقتی ۷۰ درصد منبعی کاهش پیدا می‌کند معنایی دارد و همه متوجه آن هستیم به هر ترتیب من مصداقا می‌گویم ما تا وقتی که به سمت حل مسئله نرویم، متوجه هم هستم که ما رفتیم و مسائلی به وجود آمده ولی به هر ترتیب ما این رویکرد را اگر نخواهیم ادامه بدهیم بخواهیم فکر کنیم که این وضعیت باید ادامه پیدا کند وضعیتی که در آن هستیم، شما مسائل اقتصادتان به غیر از مدیریت بحران و امروز را به فردا رفتن، دستاوردی نخواهید داشت یعنی یکی از کلید‌هایی که دارید مثلاً من الان اتصالش دادم به مسائل سیاست خارجی، در مورد مسائل دیگر اقتصادی هم از بین بردن انواع رانت که یکی از آن ۲۸۵۰۰ که ما به جای اینکه به مردم کمک بکنیم داریم به وارد کننده کمک می‌کنیم.

سوال: آقای اقتنایی الان اگر بخواهید برای حل موضوع پیشنهاد بدهید چیست، من داشتم فکر می‌کردم جریان‌های سیاسی مختلف مثلاً جریان اصلاحات وقتی زمان انتخابات می‌شود با این شعار وارد میدان می‌شوند معیشت، حل مشکلات مردم

اقتنایی: همه این را می‌گویند بالاخره معیشت یک موضوع خیلی مهمی است

سوالَ: و اگر این موضوع حل نشود اعتماد مردم به جریان سیاسی خاص و مرتبط با شما کاهش پیدا می‌کند.

اقتنایی: ما نقدهایمان را در چند وقت اخیر گفتیم

سوال: ما نقد نمی‌خواهیم بکنیم ما می‌خواهیم راه حل بدهیم.

اقتنایی: نه وقتی نقد می‌کنیم یعنی اشکالات را گفتیم راه حل هم دادیم، هم سر مقاله نوشتیم هم گزارش نوشتیم، آقای دبیرکل مصاحبه کرده و مفصل در جلسات گفتیم، من معتقدم که ما بخش زیادی از نیرو‌های شاید این خود انتقادی هم باشد ولی شاید هم بگویم نه، تقصیر مجموعه اصلاح طلب نیست ببینید بخش زیادی از ژنرال ها، شاید کلمه ژنرال‌ها خیلی کلمه تکراری و شعاری هم باشد، آدم‌های توانمند و قد بلند مجموعه جریان اصلاح طلبی حامی آقای دکتر پزشکیان یا امروز در دولت نیستند و یا اینکه اگر اولش هم بودند رانده شدند به مصالحی و شیوه‌هایی

سوال: همیشه می‌گوییم ما با نگاه به گذشته برای باید برای حال و آینده، الان حال مردم از جریان شما یک مطالبه‌ای دارند.

اقتنایی: من این را می‌خواهم بگویم امروز آقای رئیس جمهور در سفر به شهرکرد گفت من که نمی‌خواستم فلان وزیر را بگذارم.

سوال: البته کمیسیون کشاورزی بلافاصله این را تکذیب کرد.

اقتنایی: بله می‌دانم عیبی ندارد من می‌خواهم بگویم آقای رئیس جمهور این را می‌گوید می‌گوید بالاخره باید این مشخص شود اگر رئیس جمهور نمی‌خواسته بگذارد چه کسی به او گفته بگذار یک دولتی می‌آید روی کار در شرایطی که پیش‌بینی هم شده که انتخابات واقعاً مشارکتش پایین باشد ما احزاب سیاسی در حوزه اصلاح طلبی دوستان اصولگرا که زحمتشان را کشیدند ما تمام تلاشمان را کردیم آبرویمان را گذاشتیم التماس کردیم دور دوم نصف جامعه آمده شده ۵۰ درصد، دور اول ۴۰ بوده دور دوم در دوگانه سازی که گفتیم اگر نیایید جلیلی رئیس جمهور می‌شود شد ۵۰ درصد، سیاست اینطور است.

محمودی: من می‌گویم احزاب امروز باید جواب بدهند احزابی که سینه چاک بودند.

اقتنایی: ما رئیس جمهوری آوردیم که محمد جواد ظریف را، علی طیب نیا را به مردم نشان داده آقای عبدالناصر همتی را آمده اول وزیر اقتصادش گذاشته، حسین مرعشی رفته این شهر و آن شهر سخنرانی کرده، محسن هاشمی رفته، اسحاق جهانگیری حمایت کرده، آقای خاتمی کرده این دوستان و بزرگواران دیگر حمایت کردند بعد میاییم می‌رسیم به دولت بعد می‌خواهیم دولت را با یک عده آدمی که آقای رئیس جمهور امروز بیاید بگوید من نمی‌خواستم فلانی را بگذارم یا در گوشه و کنار محافل می‌گویند فلانی را مجلس گفت بگذار، آخه اینکه نمی‌شود این نکته مهم است اینجا به ظاهر اصلاح طلبان ضرر می‌کنند از نگاه دوستان که می‌گویند ما نگذاشتیم اصلاح طلبان نیرویی که می‌خواهد را بگذارد سر کار بله ته آن کشور ضرر می‌کند در دو جا، اول کارآمدی می‌آید پایین که شما تورم ۲ دهه ۲۰ درصد، ۲۲ درصد، ۷ سال که بوده ۴۰ درصد امسال پیش بینی می‌شود که دیگر ۵۰ را رد کند رشد اقتصادی امسال که برنامه می‌گوید ۸ درصد باید باشد دولت می‌گوید امسال تا پارسال یک درصد است، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منهای دو دهم درصد است بعد انتظار داریم با این وضعیت سفره مردم کوچک نشود.

محمودی: الان جبهه شریان، جریان انقلابی، جریان اصولگرایی باید پاسخ این مطالب را بدهد.

اقتنایی: شما آقای همتی را با دلار ۸۰ تومانی چرا انداختید که الان مجبور بشوید همتی را برگردانید با سلام و صلوات؟

محمودی: با سلام و صلوات نفرستادیم بیش از ۱۵۰ نفر نامه امضا کردند

اقتنایی: البته نامه‌ای وجود ندارد، چون در نیامد

محمودی: بنده امضا کردم سامانه مجلس نامه آن هم بیرون آمده ۱۷۰ نفر نامه امضا کردند برای اینکه آقای رئیس جمهور انتصاب آقای همتی بعد از استیضاح برای وزارت اقتصاد یک کج دهنی به مردم است، چون ایشان از مقصرین اصلی وضعیت فعلی هستند، چون تفکر و جریان آقای همتی اتفاقاً مخالف آن جریانی است که آقای قدیری فرمودند، دوم یعنی یک جور بی‌احترامی و لجبازی با مجلس است

اقتنایی: چرا مجلس باید در قامت یک حزب سیاسی بیانیه بدهد و در کار بانک مرکزی دخالت کند؟

محمودی: این دخالت نیست مجلس در مورد اینکه فردی که برای اقتصاد آسیب پذیر است نباید دوباره وقتی استیضاح شده توسط مجلس معلوم است که باید تذکر بدهد ولی دخالت یعنی اینکه الان بیاید بایستد بگوید آقای رئیس جمهور اگر ایشان را گذاشتی من تو را استیضاح می‌کنم خب این کار را که نمی‌کند این می‌شود دخالت.

اقتنایی: آقای محمودی شما حاضر هستید شجاعانه از مردم عذرخواهی کنید دلار ۸۰ تومان همتی رفته ۱۴۰ تومان الان برگشته؟

محمودی: نه، چون ریل عوض نشده

اقتنایی: ۶۰ تومان را چه کسی جواب می‌دهد

محمودی: چرا ما باید جواب بدهیم؟ ببینید این رویه غلط جریان

سوال: آقای محمودی امروز به عنوان نماینده حزب ایرانیان نه به عنوان نماینده مجلس اینجا هستند.

محمودی: من اتفاقا از جهت مجلس هم عرض می‌کنم هم از جهت جبهه شریان هم عرض می‌کنم به عنوان حزبی که با بیش از ۱۲،۱۳ وزیر جلسه گذاشت برنامه ارائه داد، راهکار داد، در آغاز تشکیل هیئت دولت قبل از انتصاب و انتخاب وزرا و بعد از انتخاب جلسه گذاشت اخیراً با آقای دکتر مدنی زاده سه روز قبل از استیضاح با آقای همتی راهکار گفتیم گفتیم مسیرت اشتباه است مجلس هم همینطور ببینید اینکه این رویه غلط جریان اصلاحات جریان کارگزاران که همواره از زیر پاسخگویی به اقداماتی که کرده و مسئولیتی که باید در قبال مشکلات تقبل کند فرار کند این را من قبول دارم.

اقتنایی: شما دلار از ۸۰ تا ۱۴۰ را به مردم جواب می‌دهید.

محمودی: شما از دلار ۵۰ تومان بردید ۸۰ تومان جواب ندادید، ما گفتیم ریل باید عوض شود.

اقتنایی: آقای همتی با دلار ۲۳ تومان به آقای رئیسی خدابیامرز تحویل داد مگر نداد؟ شما چند تحویل دادید؟

سوال: ما کاری نداریم در گفتگوی ویژه خبری در رسانه ملی اصولگرا، اصلاح طلب کاری نداریم حزب ندای ایران، به کارگزاران سازندگی ایران، به جامعه اسلامی مهندسین، به جبهه شریان ما می‌گوییم الان موضوع اقتصادی و معیشت مردم هر آنچه که داریم می‌گوییم برای اینکه نوک پیکان برسد به اینکه باید و باید و باید مردم در اولویت قرار بگیرند، اولویت سیاست گذاری، اولویت مدیریتی، اولویت نگاه، اولویت قانونگذار

اقتنایی: احسنت پس ژنرال‌های ما را بهانه‌ها و مصالح‌های خانه نشین نکنید، آقای جهانگیری

محمودی: رئیس جمهور برای شماست ژنرال دیگر کیست، آقای ظریف که ژنرال دیپلماسی شما است و مسبب خیلی از فجایع امروز مملکت ایشان هستند و آقای روحانی، آقای ظریف به دلیل چه موضوعی ایشان با تذکر قوه قضاییه جابجا می‌شوند و مجبور به استعفا می‌شوند، چرا به دلیل

سوال: الان نوبت آقای خجسته پور است.

خجسته پور: نکته این است که من حرفم را دوباره تکرار می‌کنم من فکر می‌کنم گوش مردم از این دعوا‌های ما پر است، خیلی هم پر است خسته هم شدند اولاً که کاش دعواهایمان را ببریم در آن جلسات حزبی‌هایی که، یک چیزی راجع به تقصیر بگویم حرفم این بود دوباره همین را عرض می‌کنم که این تقصیر گردن کارگزاران است، ندای ایرانیان است، اعتماد ملی است، مشارکت است، شریان است، موتلفه است، جامعه اسلامی مهندسین است، اصولگرا و اصلاح طلب هست نمی‌شود رئیس جمهوری در شورای مرکزی من باشد نماینده مجلسی باشد، رئیس کمیسیون مجلس در شورای مرکزی من باشد از یک رئیس جمهوری حمایت کنند از یک رئیس مجلس حمایت کنند، بعد فردا بگویند نه بگویند همش تقصیر او است یا همه اش تقصیر من است انصافاً نمی‌شود یعنی از دایره انصاف خارج نشویم این را به نظرم اول بپذیریم دوستان اول بپذیریم که همه مقصر هستیم تا نپذیریم همه مقصر هستیم خدا شاهد است کاری برای مردم نمی‌شود انجام داد، نمی‌شود راه صواب و درست رفت هر چقدر هم این گوی آتشین را به سمت همدیگر پرتاب کنیم افاقه‌ای نخواهد کرد و برای مردم فایده نخواهد داشت، کنار اینکه پذیرفتیم همه مقصر هستیم آن وقت راهکارش هم هست حرف‌هایش هم هست الان جامعه اسلامی مهندسین همین هفته که گذشت شنبه یک جلسه با آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آقای میدری داشت شنبه یک ماه قبلش ما چنین جلسات مستمری تحت عنوان نظارت بر عملکرد وزرا می‌گذاریم با آقای مدنی زاده داشتیم، حرف این است که تورم ریشه دارد ریشه‌های تورم مشخص است، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌ها، ناترازی بودجه ولی می‌گویم اول بپذیریم بعد.

محمودی: هر جریانی باید مسئول ادعا‌های خودش باشد بحث ما امروز بحث اقتصادی نیست بحث این است در اعتراضات، مردم باید یک پاسخگو پیدا کنند دولتی که آقایان از آن دفاع کردند امروز روی آنتن یک دانه اش نمی‌آید بگوید وضعیت کشور چگونه است.