جشنواره پیوند آسمانی زوج های دانشگاههای آزاد اسلامی آذربایجان شرقی
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت:جشنواره پیوند آسمانی با حضور ۱۱۰ زوج از دانشگاههای آزاد اسلامی استان با حمایت این معاونت برگزار شد.
وی افزود: هر کجا که پای عشق در میان باشد به خاطر مودت و رحمت بین زوجین زندگی آسانتر خواهد بود و زمینه حل مشکلات میان آنها راحتتر فراهم میشود.
تقیزاده همچنین به اهمیت عدم تجملات و توجه به ازدواج آسان اشاره کرد و گفت:این نوع ازدواج که نمونه بارز آن ازدواجهای دانشجویی است از ضروریات تشکیل خانواده در بین جوانان امروز است.
معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با همکاری نهاد رهبری دانشگاهها اقدام به حمایت از برگزاری این رویدادها در استان نموده است.
گفتنی است اخیراً نیز ازدواج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز با حمایت این معاونت برگزار شده بود.