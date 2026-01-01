معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت:جشنواره پیوند آسمانی با حضور ۱۱۰ زوج از دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان با حمایت این معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر تقی‌زاده ضمن تبریک به زوج‌های جوان ازدواج‌های دانشجویی را از نمونه‌های بارز ازدواج‌های عاشقانه برشمرد.

وی افزود: هر کجا که پای عشق در میان باشد به خاطر مودت و رحمت بین زوجین زندگی آسان‌تر خواهد بود و زمینه حل مشکلات میان آنها راحت‌تر فراهم می‌شود.

تقی‌زاده همچنین به اهمیت عدم تجملات و توجه به ازدواج آسان اشاره کرد و گفت:این نوع ازدواج که نمونه بارز آن ازدواج‌های دانشجویی است از ضروریات تشکیل خانواده در بین جوانان امروز است.

معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با همکاری نهاد رهبری دانشگاه‌ها اقدام به حمایت از برگزاری این رویداد‌ها در استان نموده است.

گفتنی است اخیراً نیز ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز با حمایت این معاونت برگزار شده بود.