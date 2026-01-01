پخش زنده
نشست هماندیشی مسئولان استان یزد و شهرستان بافق با جمعی از نخبگان و همشهریان بافقی مقیم تهران و کرج، با هدف بررسی ظرفیتها، مسائل و راهکارهای توسعه شهرستان، در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بابایی استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت بهرهگیری از سرمایههای انسانی خارج از استان گفت: تاکنون برای چند شهرستان چنین نشستهایی برگزار شده و این جلسه نیز در ادامه همان مسیر، با هدف شناسایی ظرفیتهایی که خارج از شهرستان و استان وجود دارد و همچنین معرفی پتانسیلهای موجود در استان به همشهریان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این نشستها فرصتی برای گفتوگو و تعامل سازنده است، اظهار داشت: هدف اصلی ما بررسی گامهای مؤثر و عملی برای ارتقا و توسعه شهرستانهاست؛ این جلسه، جلسهای مفید و اثرگذار بود و نکات، تذکرات و پیشنهادهای ارزشمندی مطرح شد.
استاندار یزد تأکید کرد: بنده بهعنوان خدمتگزار استان، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با افرادی که توانمندی خود را در مسیر توسعه شهرستان و استان به کار میگیرند، اعلام میکنم؛ این آمادگی وجود دارد و در نشستهای آینده میتوان وارد مصادیق مشخصتری شد.
بابایی با اشاره به پیگیری مسائل مطرحشده افزود: تمام نکات یادداشت شده و توسط معاونتهای استانداری در حال پیگیری است؛ بخشی از این موارد نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر است که نیاز به صبر و همراهی دارد و تلاش میکنیم پروژههای نیمهتمام در اسرع وقت به سرانجام برسد.
در ادامه این نشست، صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت فراهمسازی بستر فعالیت نخبگان گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشستها، ایجاد زمینه تعامل میان مسئولان و همشهریان توانمند مقیم خارج از شهرستان است تا بتوان از ظرفیتهای فکری، تخصصی و اجرایی آنها در مسیر توسعه شهرستان استفاده کرد.
صباغیان افزود: ما به دنبال فراهم کردن شرایطی هستیم تا افرادی که از شهرستان و استان مهاجرت کردهاند، بهویژه نخبگان، بتوانند نقش مؤثری در پیشرفت زادگاه خود ایفا کنند.
وی با اشاره به محورهای مطرحشده در جلسه گفت: در این نشست، علاوه بر شناسایی ظرفیتهای انسانی، پیشنهادهای خوبی در حوزههای معدن، راه و انرژی برق مطرح شد که میتواند مبنای برنامهریزیهای آینده قرار گیرد.
در پایان، فلاح فرماندار بافق با قدردانی از حضور همشهریان مقیم تهران و کرج در این نشست اظهار داشت: همشهریان ما با وجود حضور در خارج از شهرستان، اشراف خوبی بر مسائل و مشکلات دارند و نگاه آنها میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر کمک کند.
وی افزود: بخش عمده مسائل مطرحشده در این نشست، مربوط به زیرساختهای مناطق روستایی شهرستان بود و توسعه متوازن و همهجانبه شهرستان، از جمله در حوزههای فرهنگی، مورد تأکید حاضران قرار گرفت.
فلاح تصریح کرد: نظرات، دغدغهها و راهنماییهای همشهریان بهصورت دقیق ثبت شده و تلاش خواهیم کرد در ادامه مسیر، از این ظرفیت ارزشمند در جهت پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان بافق استفاده کنیم.