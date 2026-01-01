به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دکتر ریماز با اشاره به اینکه این شخص با دخترش در رشت زندگی می‌کرد افزود: وی به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود:اعضای بدن شلال زاده در بیمارستان رازی رشت و بیمارستان بوعلی سینای شیراز اهدا شد.

رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت

Www.ehdacenter. ir

برای دریافت کارت اهدای عضو، اقدام کنند.