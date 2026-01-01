امروز: -
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران

اجتماع بزرگ مردمی مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی شامگاه امروز پنج شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور مقامات لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ - ۲۳:۴۰
