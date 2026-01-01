به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۳ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و ال محمد (خدایا رحمت فرست بر محمد و خاندان محمد)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: مَنْ اَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسلمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ، وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا لَلْمُسلمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.

حضرت محمد (ص) فرمود: هرکس صبح کند، در حالى که به کارهاى مسلمانان اهمیّتى نمى دهد (و به فکر مسلمین نیست)، او از آنان نیست و هرکس بشنود که کسى مسلمانان را به کمک فرا مى خواند ولى پاسخش ندهد، مسلمان نیست.

احکام شرعی:

تکرار نماز مأموم به عنوان امام جماعت

سؤال: اگر شخصی به عنوان مأموم، نمازش را خوانده است آیا می‌تواند مجدد به عنوان امام جماعت، همان نماز را بخواند؟

جواب: وجه شرعی ندارد (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")