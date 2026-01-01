پخش زنده
اوقات شرعی ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۳ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح: ۵ و ۴۹ دقیقه
طلوع آفتاب: ۷ و ۱۴ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه
ذکر روز جمعه:
۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و ال محمد (خدایا رحمت فرست بر محمد و خاندان محمد)
حدیث روز:
قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: مَنْ اَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسلمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ، وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا لَلْمُسلمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
حضرت محمد (ص) فرمود: هرکس صبح کند، در حالى که به کارهاى مسلمانان اهمیّتى نمى دهد (و به فکر مسلمین نیست)، او از آنان نیست و هرکس بشنود که کسى مسلمانان را به کمک فرا مى خواند ولى پاسخش ندهد، مسلمان نیست.
احکام شرعی:
تکرار نماز مأموم به عنوان امام جماعت
سؤال: اگر شخصی به عنوان مأموم، نمازش را خوانده است آیا میتواند مجدد به عنوان امام جماعت، همان نماز را بخواند؟
جواب: وجه شرعی ندارد (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنهای "مدظله العالی")