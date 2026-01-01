فعال شدن مهلت نوبتگیری سنجش سلامت نوآموزان
نوبتگیری طرح ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان ویژه متولدین اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نوبتگیری طرح ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان ویژه متولدین اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فعال شده است.والدین میتوانند با مراجعه به سامانه سیرت به نشانی http://Sirat۲.medu.ir و انتخاب نقش والدین نسبت به نوبتگیری در نزدیکترین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی تربیتی اقدام کنند.
نوبتگیری صرفاً در بازه زمانی اعلام شده انجام میگیرد و در تابستان امکان نوبتگیری وجود ندارد. زمان پایان اجرای سنجش ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.