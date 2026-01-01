پخش زنده
ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد، از دهم دی در بجنورد آغاز شده و تا شنبه ۱۳ دی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی اردوی جهادی درمانی دندانپزشکی قرارگاه جهادی امام علی(ع) در شهرستان بجنورد برپا شد.
این اردو بهمدت چهار روز ادامه خواهد یافت و پیش بینی میشود در این اردو، حدود هزار و ۲۰۰ خدمت به مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) ارائه شود.
حجت الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی فقیه در استان و محمدمهدی شهریاری، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جداگانه از اردوی جهادی قرارگاه امام علی علیهالسلام در حوزه پزشکی، بازدید و از پزشکان و فعالان این قرارگاه جهادی، قدردانی کردند.