به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت:در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستا‌های اطراف تبریز بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد در یکی از روستا‌های اطراف تبریز درگیری بین ۵ نفر به خاطر اختلافات ملکی روی می‌دهد که قاتل با یک قبضه سلاح شکاری به طرف ۴ نفر دیگر تیراندازی که همگی مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شوند ۲ نفر از مجروحین به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گفت:متهم در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتولین عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.