مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در بازدید از روند اجرای طرح آبرسانی به دهستان سفیدآبه شهرستان نیمروز، از پیشرفت ۶۵ درصدی طرح آبرسانی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی بیان کرد: این طرح با هدف تأمین آب آشامیدنی بهداشتی برای جمعیتی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر در منطقه سیستان در دست اجراست و از پروژههای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب استان به شمار میرود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه، افزود: تاکنون ۶۴ کیلومتر عملیات لولهگذاری طرح بهطور کامل انجام شده و در بخش تأمین زیرساختهای انرژی نیز ۸.۵ کیلومتر شبکه برقرسانی اجرا شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه گفت: با بهرهبرداری از طرح آبرسانی سفیدآبه، مشکل دیرینه تأمین آب آشامیدنی در این دهستان برطرف میشود و این اقدام نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهبود خدماترسانی و افزایش ماندگاری جمعیت در منطقه خواهد داشت.