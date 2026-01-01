مسئول معاونت مردم یاری و محرومیت‌زدایی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه گفت: چهار هزار و ۳۳۷ پروژه عمرانی در سیستان و بلوچستان، تا پایان سال جاری توسط این قرارگاه افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ رسول پوران افزود: این پروژه در حوزه‌های اشتغال، امنیت غذایی و خدمات اجتماعی با اعتباری بیش‌از یک‌هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری افتتاح خواهند شد.

وی اظهار کرد: همزمان با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، توزیع یک‌هزار و ۲۷۸ سری جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقلاب نیز به زوج‌های جوان در قالب رژه خودرویی در زاهدان در اواخر دی و یا ابتدا بهمن‌ماه جاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های این مجموعه بیان کرد: اقدامات محرومیت‌زدایی از سال ۱۳۸۸ که با حضور سردار شهید شوشتری در جنوب شرق کشور آغاز شد تاکنون ۱۵ هزار و ۸۰۰ پروژه عمرانی در حوزه‌های زیرساخت روستایی، مسکن، اشتغال، کشاورزی و آموزش اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات با بهره‌گیری از ظرفیت ۶ قرارگاه عملیاتی، پنج سپاه شهرستانی، ۲۱ ناحیه مقاومت بسیج و چهار گروه مهندسی رزمی انجام شده و نقش مؤثری در تقویت شاخص‌های امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان داشته است.