به مناسبت گرامیداشت پدران آسمانی آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس و مقاومت تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس و مقاومت تبریز و ویژه برنامه رد پای پدر به مناسبت گرامیداشت پدران آسمانی با محوریت تجلیل و تکریم از فرزندان معزز شهدا جنگ دوازده روزه و همچنین به مناسبت بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به میزبانی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت آذربایجانشرقی در سالن همایش موزه دفاع مقدس و مقاومت استان آذربایجان شرقی و با حضور خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.