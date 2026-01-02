به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس و مقاومت تبریز و ویژه برنامه رد پای پدر به مناسبت گرامیداشت پدران آسمانی با محوریت تجلیل و تکریم از فرزندان معزز شهدا جنگ دوازده روزه و همچنین به مناسبت بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی به میزبانی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌شرقی در سالن همایش موزه دفاع مقدس و مقاومت استان آذربایجان شرقی و با حضور خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.