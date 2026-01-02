پخش زنده
امروز: -
شب گذشته، عدهای با سوءاستفاده از اعتراضات آرام مردمی به اماکن عمومی حمله کردند و برای دقایقی باعث ایجاد ناامنی در شهر آبدانان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ افراد فرصتطلب، بدون توجه به خواست اعتراضی مشخص با ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی؛ باعث سوءاستفاده جریانات معاند و بدخواهان آن سوی مرزهای کشورمان شدند.
گزارشها از آبدانان حاکی است؛ تعدادی از معترضان با توسل به تهدید و ارعاب در فضای مجازی مانع از بازگشایی برخی مغازهها و صنوف شدند.
دیشب در درهشهر و دهلران نیز عدهای با سوءاستفاده از فضای اعتراضی روزهای اخیر نسبت به گرانی و نبود ثبات در بازار؛ به اموال و اماکن عمومی خسارت وارد کردند.
گفتنی است؛ با حضور به موقع عوامل فراجا، این تحرکات، پایان یافت و هماکنون با همراهی مردم و تلاش حافظان نظم و امنیت؛ آرامش در این شهرها برقرار شده است.