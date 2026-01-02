امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
صبر و استقامت خانواده های شهدا پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی
امام جمعه تبریز با تجلیل از مقام شامخ پدران شهدا، صبر، استقامت و ایثار خانوادههای معظم شهدا را پشتوانه اصلی عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در مراسم تجلیل از جمعی از پدران شهدای گرانقدر دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر ، با گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و تقارن مبارک آن با ولادت حضرت علی (ع) این ایام را فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه ولایت، امامت و فضایل اخلاقی و انسانی امیرالمومنین (ع) دانست و با اشاره به عظمت بعثت پیامبر اکرم (ص) رسالت الهی آن حضرت و نزول قرآن کریم را از بزرگترین نعمتهای پروردگار برای هدایت بشر برشمرد.
نماینده ولیفقیه در استان آذربایجانشرقی حضرت علی (ع) را الگوی کامل ایمان، ایثار، عدالت، ولایتمداری و عبودیت معرفی کرد و افزود: شخصیت کمنظیر آن حضرت در عرصههای عبادی، اجتماعی و سیاسی مکتبی ماندگار برای همه انسانها بهویژه شیعیان و دلبستگان به راه حق ترسیم کرده است.
وی با تجلیل از مقام شامخ پدران شهدا، صبر، استقامت و ایثار خانوادههای معظم شهدا را پشتوانه اصلی عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: پدران و مادران شهدا با تربیت فرزندانی مومن، شجاع و ولایتمدار، بزرگترین سرمایههای خود را در راه دفاع از دین، انقلاب اسلامی و امنیت کشور تقدیم کردند و امروز جامعه اسلامی وامدار این فداکاریهاست.
امامجمعه تبریز همچنین با اشاره به منزلت والای پدر در فرهنگ اسلامی و نامگذاری روز ولادت امیرالمومنین (ع) به عنوان روز پدر این مناسبت را فرصتی مغتنم برای تکریم مقام پدران، بهویژه پدران شهدا دانست و خاطرنشان کرد: پدران شهدا نهتنها پدران خانوادههای خود بلکه پدران معنوی جامعه و الگوهای صبر، ایمان و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.