همسر شهید مجیدی‌مهر شهید راه امنیت وطن گفت: به من تسلیت نگویید؛ رحیم من فدای رهبرم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، همسر شهید رحیم مجیدی‌مهر در جمع اقشار مختلف مردم که برای تشییع و یادسپاری پیکر این شهید والامقام حضور داشتند گفت: به محضر مقتدایم، امام خامنه‌ای عرض می‌کنم؛ رحیم من فدای شما، ما خانواده‌ای هستیم که افتخار می‌کنیم در مسیر ولایت قدم برداشته‌ایم و از این مسیر عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: به من تسلیت نگویید؛ همسرم متعلق به مکتب شهیدپرور حسین بن علی (ع) است و شهادت، مزد سال‌ها مجاهدت او در راه خدا بود.

همسر این شهید والا مقام با اشاره به جنایات دشمنان ملت ایران ادامه داد: خطاب به نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ قمارباز می‌گویم که ملت ایران با شهادت‌ها متوقف نمی‌شود و راه مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: در مسیر دفاع از ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی، تا بزرگ شدن فرزندانم، اگر رهبرم اجازه دهد، خود ادامه‌دهنده راه همسرم خواهم بود و با همان روحیه‌ای که او داشت، در این مسیر ثابت‌قدم می‌مانم.