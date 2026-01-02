در مراسم تشییع پیکر شهید مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی:
پیام همسر شهید مجیدیمهر به رهبر معظم انقلاب
همسر شهید مجیدیمهر شهید راه امنیت وطن گفت: به من تسلیت نگویید؛ رحیم من فدای رهبرم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همسر شهید رحیم مجیدیمهر در جمع اقشار مختلف مردم که برای تشییع و یادسپاری پیکر این شهید والامقام حضور داشتند گفت: به محضر مقتدایم، امام خامنهای عرض میکنم؛ رحیم من فدای شما، ما خانوادهای هستیم که افتخار میکنیم در مسیر ولایت قدم برداشتهایم و از این مسیر عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: به من تسلیت نگویید؛ همسرم متعلق به مکتب شهیدپرور حسین بن علی (ع) است و شهادت، مزد سالها مجاهدت او در راه خدا بود.
همسر این شهید والا مقام با اشاره به جنایات دشمنان ملت ایران ادامه داد: خطاب به نتانیاهوی کودککش و ترامپ قمارباز میگویم که ملت ایران با شهادتها متوقف نمیشود و راه مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی اضافه کرد: در مسیر دفاع از ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی، تا بزرگ شدن فرزندانم، اگر رهبرم اجازه دهد، خود ادامهدهنده راه همسرم خواهم بود و با همان روحیهای که او داشت، در این مسیر ثابتقدم میمانم.
همسر شهید رحیم مجیدیمهر تأکید کرد: خون شهدا ضامن عزت و امنیت کشور است و نسل آینده با همین فرهنگ ایثار و مقاومت تربیت خواهد شد.