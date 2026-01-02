پخش زنده
سومین دوره مسابقات قرآن، تفسیر و اذان محمل نور با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سومین دوره مسابقات قرآنی پالایشگاه آبادان با عنوان محمل نور طی سه روز، از ۱۰ تا ۱۲ دیماه، در پنج رشته تفسیر قرآن، ترتیل، حفظ، صحیحخوانی و اذان برگزار شد.
شرکتکنندگان از ردههای سنی نونهال، کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال و پیشکسوت در آن به رقابت پرداختند.
ارتقای سطح آگاهی دینی و قرآنی شهروندان و ترویج فرهنگ انس با قرآن در میان همه اقشار جامعه، از اهداف اصلی برگزاری این دوره از مسابقات است.
همچنین این مسابقات برای کشف و شکوفایی استعدادهای قرآنی برگزار میشود.
در ادامه، کارگاههای تخصصی تفسیر قرآن، مفاهیم قرآنی، آیات و اعداد قرآنی، کلاسهای حفظ و صحیحخوانی ویژه نونهالان، کودکان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار میشود.