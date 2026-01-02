سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از تحقق ۱۵۰ درصدی شاخص ثبت و صدور مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده جوانان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت امور جوانان استان گفت: چهارمحال و بختیاری در این بخش، به‌عنوان یکی از استان‌های موفق کشور فعالیت داشته است.

زهرا علی‌بابایی افزود: ارائه خدمات مشاوره تخصصی ازدواج، مهارت‌های ارتباطی، تحکیم بنیان خانواده، غربالگری‌های روان‌شناختی و برگزاری جلسات فردی و گروهی از جمله اقدامات این مراکز است.