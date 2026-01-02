به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: از این سطح ۱۰۴ هکتار به تولید سبزی و صیفی‌جات با تولید ۱۷ هزار و ۶۸۰ تن اختصاص یافته است.

شیرانی افزود: همچنین ۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که تولیدی افزون‌بر ۱۷ میلیون شاخه گل را دارد.

به گفته وی هم‌اکنون ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است.