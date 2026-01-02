به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با انجام بخشی از مراحل تعمیر و تجهیز فرهنگسرای فارسان، سالن اجتماعات این مرکز به زودی برای ایجاد سینما به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون مراحل تعویض و نصب ۲۹۰ صندلی جدید در سالن اجتماعات این مجتمع فرهنگی هنری در حال انجام است، افزود: تصحیح قاب پرده سینمایی این سالن و تطبیق آن با استاندار‌های مورد نیاز نیز به پایان رسیده است.

شهرستان فارسان با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در فاصله ۳۴ کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.