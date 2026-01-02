پخش زنده
رئیس سازمان صداوسیما در سفرش به استان قم، با آیتالله شبیری زنجانی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی با قدردانی از تلاشهای انجامشده در رسانه ملی، اظهار کرد: من وظیفه دارم برای موفقیت مسئولان نظام اسلامی دعا کنم، چراکه کشور ما تنها کشور شیعی در جهان است که بهصورت رسمی معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام را منتشر میکند.
وی با تأکید بر اهمیت این رسالت افزود: باید برای همه کسانی که در این مسیر خدمت میکنند، دعا کرد. این امر را برای خود وظیفه میدانم.
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار گزارشی از مهمترین اقدامات و برنامههای سازمان صداوسیما ارائه داد و به تشریح تلاشهای صورتگرفته در مسیر ارتقای محتوای برنامهها، توجه به سبک زندگی اسلامی و جاریسازی منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تولیدات رسانهای پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه ملی در ترویج معارف دینی، بر اهتمام صداوسیما به ایفای نقش مسئولانه در پاسداشت هویت اسلامی ـ ایرانی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و معرفتی جامعه تأکید کرد.